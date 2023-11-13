У Украины нет хороших перспектив – ее ждет опустошение или статус буферной зоны между Россией и Западом. Единственные, кто действительно переживает за эту страну, – это не США или Евросоюз, а Россия.

Об этом в интервью американскому журналисту Денни Хайфону заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Берлетика, бегающий с протянутой рукой президент Украины Владимир Зеленский – это свидетельство отчаяния киевского режима, осознавшего свою участь.

«Это абсолютное отчаяние – вы видите это из уст президента Украины, вы видите это из уст главнокомандующего, генерала Залужного, который утверждает, что это равносильно бреду. Это просто бред в письменной форме. И когда вы видите, как президент публично выпрашивает деньги, – это не те вещи, о которых вы говорите публично, это те вещи, о которых вы говорите за закрытыми дверями. Когда вы говорите такие вещи публично, весь мир может увидеть, насколько вы слабы и в отчаянии. Это только усугубит ваши проблемы с политическим будущим Украины. А экономическое будущее Украины – это просто опустошение. Ситуация будет только ухудшаться. Я не могу себе представить, что Запад мог бы сделать, чтобы обратить это вспять, потому Западу все равно. Соединенным Штатам, Брюсселю, Вашингтону, Лондону – наплевать на Украину. Это всегда было просто прикрытием, которое они собирались использовать, а затем выбросить. Именно так они использовали все свои прокси, и именно так они собирались использовать Украину… У Украины нет хороших перспектив. По иронии судьбы, вероятно, единственные люди, которым действительно небезразлично, что происходит на Украине, – это Россия. И, вероятно, именно Россия в конечном итоге спасет то, что осталось от Украины, если, конечно, Запад не создаст какую-то буферную зону. А что тогда произойдет с этой буферной зоной? Просто не думайте ни о каком будущем. Я имею в виду, что у украинского народа прямо сейчас нет будущего, и я постоянно подчеркиваю это, когда говорю о вмешательстве США по всему миру», – заявил Берлетик.