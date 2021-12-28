«Перспективная молодежь и заселение Сибири»: Лавров рассказал, что ждет от мигрантов

28.12.2021  14:58 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Украина
Новости Украины

России нужно рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения за счет переселенцев.

Об этом на заседании Комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения за счет переселенцев. Об...

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По словам Лаврова, при подготовке закона о миграции, который будет рассмотрен в ближайшее время, следует учесть ряд замечаний и предложений.

«Сейчас завершается подготовка проекта федерального закона в сфере миграции. Важно, чтобы документ способствовал максимальному упрощению условий и процедур возвращения соотечественников на постоянное жительство в Россию. Безусловно, при этом, никого не дискриминируя, но особое внимание, приоритетное внимание необходимо уделять привлечению высококвалифицированных специалистов, ученых, перспективной молодежи», – сказал глава МИД РФ.

«Пришло время актуализировать критерии отбора потенциальных переселенцев, которые закреплены в региональных программах. И очень важен контроль со стороны глав регионов над деятельностью полномочных органов, которые принимают решения о приеме переселенцев. Наверное, надо поставить цель исключить немотивированные отказы. Считал бы возможным рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения. Сейчас особо остро стоит задача привлечения наших граждан и будущих потенциальных граждан России в районы восточной Сибири», – заявил Лавров.

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