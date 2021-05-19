«Перспективы арктического туризма широчайшие» – Ассоциация туроператоров России

19.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Если исключить черноморское побережье, то в этом году арктический регион вошёл в тройку самых востребованных среди российских туристов.

Об этом на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По оценке туроператоров, Мурманск, который, безусловно, арктический регион, вошёл в тройку самых востребованных продуктов в этом году, черноморское побережье мы исключаем. Арктика стала интересной, благодаря целому ряду факторов. Во-первых, кинематограф, всё это, условно, какое-то скандинавское кино, та же Териберка, этот суровый, невероятно красивый пейзаж стал интересен молодым туристам, я говорю про поколение 30-35 лет.

Конечно, это очень специфический вид отдыха в том смысле, что море есть, но купаться нельзя и особо не позагораешь, но это тот вид туризма, который позволяет, с одной стороны, испытать себя, с другой, посмотреть совершенно экзотические пейзажи и отнюдь не тропические, и это тоже возвратная история, Север завораживает», – рассказала Ломидзе.

«Перспективы арктического туризма в России, на мой взгляд, очень широкие, но мы пока в начале пути», – добавила она.