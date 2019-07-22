«Перспективы на Украине крайне плачевные», – российский сенатор

22.07.2019, Москва, Елена Острякова

Концентрация политической власти на Украине в руках одной политической силы не снизит внутриполитическую напряженность в стране.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил сенатор Олег Морозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как это ни парадоксально Украину ждут трудные времена, несмотря на оглушительную победу, которую потерпел господин Зеленский и его партия в этой баталии. Украину ждут трудные времена, потому что это голосование абсолютно не программное и не идеологическое. Это голосование по сносу предыдущего ненавистного режима, голосование надежды. Люди с самыми разными взглядами объединились и бросили голоса в эту корзину по фамилии Зеленский с абсолютным непониманием того, что же будет делать эта политическая сил, которая имеет возможность доминировать на Украине», – сказал Морозов.

Он сомневается в том, что Зеленскому удастся реализовать две заявленные программные цели: прекращение войны на Донбассе и улучшение социально-экономической ситуации.

«Был период, когда можно было улыбаться, стебаться, играть, а не заниматься политикой. Это и позволяло получать такой результат. Теперь каждый шаг, который не будет восприниматься обществом, повлечет за собой потери. Удастся это Зеленскому или обернется тотальным провалом и станет концом украинской политики? В этом случае перспективы на Украине крайне плачевные», – сказал Морозов.