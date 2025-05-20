«Перспективы Украины мрачны»: выход Трампа из переговоров позволит России получить свое без уступок

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Несмотря на признаки сближения с США, Кремль продолжает войну на истощение против Украины, надеясь добиться стратегического преимущества без реальных уступок на переговорах. А гипотетический выход США из переговорного процесса будет только на руку России. Такое мнение высказывает в своей колонке на сайте CNN британский журналист Ник Патон Уолш.

По его словам, за последние десять дней стало очевидно, что Москва «воспринимает президентство Трампа не как угрозу, а как окно возможностей». Уолш пишет, что Трамп проявляет все меньше интереса к прямой роли США в урегулировании конфликта и демонстрирует готовность дистанцироваться от войны, которую Москва рассматривает как шанс усилить свое давление без необходимости идти на компромиссы.

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Отмечается, что ранее Трамп предлагал посредничество между Путиным и Зеленским, в частности через организацию переговоров в Турции. Однако после разговора с главой Кремля он ограничился призывом к обеим сторонам «немедленно» начать прямой диалог, намекнув на Ватикан как на возможное место для встречи.

«Это может свидетельствовать о стремлении США уступить инициативу в мирном процессе третьим сторонам», – пишет автор.

По мнению журналиста, Путину выгодно такое ослабление международного внимания, так как ему не нужно идти ни на какие уступки для сохранения стратегического преимущества.

«В течение многих лет российские государственные СМИ формировали нарратив о том, что война ведется не только с Украиной, но и со всем Западом. На этом фоне даже ограниченное взаимодействие с Трампом рассматривается как шанс ослабить санкции или изменить международное давление в пользу Кремля», – рассуждает автор статьи.

Однако, как отмечает Уолш, возможности Вашингтона влиять на Россию остаются ограниченными:

«Усиление санкций, в том числе так называемых «вторичных санкций» против покупателей российской нефти, может вызвать конфликты с ключевыми партнерами, включая Индию и Китай. С другой стороны, ослабление санкций без согласования с европейскими союзниками рискует привести к провалу без реальных уступок со стороны Москвы».

По мнению автора статьи, Трамп не спешит наказывать Россию санкциями и ссориться с Путиным по той причине, что любые дальнейшие шаги, направленные на усиление давления на Москву будут означать переход администрации Трампа на рельсы своих предшественников-демократов.

А это, в свою очередь, противоречит традиционному геополитическому плану MAGA, и такой подход «углубит участие США в войне, конца которой не видно до тех пор, пока одна из сторон не потерпит поражение или не произойдет резкая смена политического руководства».

«Перспективы Украины в 2025 году выглядят мрачно. Однако ключевым принципом европейской политики остается лучший выбор среди всех страшных вариантов: Москву можно заставить снизить свои амбиции только тогда, когда она увидит перед собой полностью объединенное НАТО. Ее экономику, резервы, людские ресурсы или военную технику можно пошатнуть – достаточно всего одного из этих факторов, чтобы военная машина вышла из строя. Это неутешительная реальность, но у Европы нет другого выбора. Украина полностью лишена выбора», — констатировал автор статьи.

Журналист отмечает, что Трамп рассматривает конфликт как убыточную «сделку» и не видит смысла в долгосрочной конфронтации.

«Если Соединенные Штаты окончательно отойдут от активной роли в конфликте, это может означать отказ от глобального лидерства, сформированного после Второй мировой войны», – считает Уолш, утверждая, что, ни Путин, ни Трамп не могут одновременно победить и сохранить свой статус.