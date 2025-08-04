Перспективы ВСУ удержать Купянск резко ухудшились
В Харьковской области российская армия уже ведет бои на окраинах Купянска.
Эта информация подтверждается как со стороны российских, так и украинских околовоенных источников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Заосколье, Купянское направление. Наши бойцы расширяют зону контроля на севере города и в районе Московки», – пишет российский осинтер Анатолий Радов, составляющий карты на основе информации от бойцов, находящихся непосредственно в зоне боевых действий.
В свою очередь обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машове указывает, что ВС РФ рвутся с севера и северо-востока к основной коммуникации, по которой осуществляется снабжение купянской группировки ВСУ.
По его словам, в этом случае «противник фактически полностью заблокирует МТО значительной части нашей группировки, обороняющей, как сам Купянск, так и удерживающей значительный плацдарм восточнее него за Осколом».
«На данный момент, судя по всему, противнику удалось продвинутся от Радьковки за дорогу Р-79 (Купянск – Двуречная) и выйти к автозаправке «УкрАвтоГаз» на северной окраине Купянска. Одновременно, противник, обеспечивая с северного фланга эти действия, ведёт упорные бои за удержание Кондрашовки, куда прорвались ранее несколько его штурмовых подразделений.
Как по мне, если в ближайшее время украинскому командованию не удастся «отодвинуть» передовые подразделения противника с рубежа Кондрашовка – Радьковка обратно на северо-восток, дальнейшие перспективы удержания Купянска и плацдарма восточнее него, станут не лучше (а то, возможно и хуже) нежели перспективы удержать Покровск», – предупреждает Машовец.