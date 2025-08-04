Перспективы ВСУ удержать Купянск резко ухудшились

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Харьковской области российская армия уже ведет бои на окраинах Купянска.

Эта информация подтверждается как со стороны российских, так и украинских околовоенных источников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Заосколье, Купянское направление. Наши бойцы расширяют зону контроля на севере города и в районе Московки», – пишет российский осинтер Анатолий Радов, составляющий карты на основе информации от бойцов, находящихся непосредственно в зоне боевых действий.

В свою очередь обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машове указывает, что ВС РФ рвутся с севера и северо-востока к основной коммуникации, по которой осуществляется снабжение купянской группировки ВСУ.

По его словам, в этом случае «противник фактически полностью заблокирует МТО значительной части нашей группировки, обороняющей, как сам Купянск, так и удерживающей значительный плацдарм восточнее него за Осколом».