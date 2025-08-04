Перспективы ВСУ удержать Купянск резко ухудшились

Олег Кравцов.  
04.08.2025 12:22
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В Харьковской области российская армия уже ведет бои на окраинах Купянска.

Эта информация подтверждается как со стороны российских, так и украинских околовоенных источников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Харьковской области российская армия уже ведет бои на окраинах Купянска. Эта информация подтверждается...

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«Заосколье, Купянское направление. Наши бойцы расширяют зону контроля на севере города и в районе Московки», – пишет российский осинтер Анатолий Радов, составляющий карты на основе информации от бойцов, находящихся непосредственно в зоне боевых действий.

В свою очередь обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машове указывает, что ВС РФ рвутся с севера и северо-востока к основной коммуникации, по которой осуществляется снабжение купянской группировки ВСУ.

По его словам, в этом случае «противник фактически полностью заблокирует МТО значительной части нашей группировки, обороняющей, как сам Купянск, так и удерживающей значительный плацдарм восточнее него за Осколом».

«На данный момент, судя по всему, противнику удалось продвинутся от Радьковки за дорогу Р-79 (Купянск – Двуречная) и выйти к автозаправке «УкрАвтоГаз» на северной окраине Купянска. Одновременно, противник, обеспечивая с северного фланга эти действия, ведёт упорные бои за удержание Кондрашовки, куда прорвались ранее несколько его штурмовых подразделений.

Как по мне, если в ближайшее время украинскому командованию не удастся «отодвинуть» передовые подразделения противника с рубежа Кондрашовка – Радьковка обратно на северо-восток, дальнейшие перспективы удержания Купянска и плацдарма восточнее него, станут не лучше (а то, возможно и хуже) нежели перспективы удержать Покровск», – предупреждает Машовец.

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