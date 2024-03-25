Первая космонавтка из Белоруссии доставлена на МКС

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Первая белорусская женщина-космонавт успешно прибыла сегодня на МКС.

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В составе корабля «Союз МС-25» помимо нее командир, космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и американская астронавтка Трейси Дайсон.

Полет не был лишен драматизма. Изначально старт был назначен на 21 марта, но произошла автоматическая отмена пуска из-за неполадок оборудования. Недоброжелатели заговорили о проблемах у «Роскосмоса».

Однако в субботу повторный старт прошел без эксцессов. Двое суток «Союз» провел на орбите, ожидая момента, когда МКС стала освещена солнцем — в кромешной темноте производить стыковку было невозможно.

Белоруске в космосе предстоит выполнить семь научных экспериментов. Возвращение Марины Василевской и командира экипажа Олега Новицкого намечено на 6 апреля.