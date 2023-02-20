Первая кровь. Тихая годовщина бойни на киевском Майдане, с которой все началось

Роман Рейнекин.  
20.02.2023 14:36
  (Мск) , Киев
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Авторская колонка, Дзен, Майдан, Политика, Провокации, Украина


Сегодня ровно девять лет со дня побоища на киевском Майдане, когда то ли силовики по приказу Януковича (нынешняя официальная украинская версия тех событий), то ли «неизвестные снайперы» в интересах третьей стороны,  или организаторов Майдана (расхожая конспирологическая версия, в пользу которой тем не менее говорит множество фактов и свидетельств) начали стрелять по участникам беспорядков на Майдане.

Собственно, с мифологизированных пропагандой жертв той бойни, прозванной украинскими СМИ «небесной сотней», все и началось. Именно это событие стало триггером, запустившим дальнейший эффект домино, без которого не было бы ни переворота на Украине, ни российского Крыма, ни событий в Донбассе, ни трагедии малайзийского «Боинга», ни западных санкций,  ни  Иловайского и Дебальцевского котлов, ни минских соглашений, ни, в конечном итоге, нынешней СВО с сотнями тысяч погибших с обеих сторон.

Сегодня ровно девять лет со дня побоища на киевском Майдане, когда то ли силовики...

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Не будь стрельбы на киевском майдане, мир никогда не узнал бы фамилии Гиркин (Стрелков) и аббревиатур ЛНР-ДНР. Не было бы ни Гиви с Моторолой, ни «Азова», ни президентов Порошенко и Зеленского.  Да что там говорить – если бы не погибшие на Майдане бандеровцы, Россия так и не построила бы Крымский мост. Ибо до всего этого не было такой политической необходимости.

Так что, как ни крути, а событие исторического значения. При этом, что показательно, прошло не так уж и много времени, а наслоившиеся друг на друга подобно снежному кому значимые инфоповоды совершенно оттеснили в головах людей вопрос о том, кто же тогда стрелял, зачем и по чьему приказу.

По сути, сейчас это уже неинтересно никому, кроме дотошных историков и тех немногих, кто все же пытается докопаться до причин того, почему вполне успешная и небезнадежная Украина дошла до того состояния, в котором нынче очутилась.

Громогласные обещания постмайданных властей найти и наказать виновных, установить истину в этом деле так и остались пустыми словами. Формальное и заангажированное следствие, которому изначально связали руки и заткнули рот, авансом амнистировав потенциальных подозреваемых и запретив расследование неудобных фактов, предсказуемо завершилось ничем. И сегодня те февральские убийства так и остались безнаказанными.

Пропаганда же, ничтоже сумняшеся, повесила все на сбежавшего из страны Януковича и его ближайших приспешников вроде экс-главы МВД Захарченко. А тем кто сомневался, совсем не изящно заткнули рты уголовными преследованиями за сам факт сомнений в том, что произошедшее в 2014 году было «революцией достоинства», а не государственным переворотом.

Вместо объективного расследования историю со стрельбой на Майдане покрыли толстыми слоями пропагандистского лака, и по стране пышным цветом расцвел новодельный культ «героев небесной сотни», по факту – культ смерти, а из центра Киева устроили натуральный некрополь – с могилами, венками и так и не построенным мемориалом жертвам.

Та же участь долгостроя постигла и разрекламированный «музей небесной сотни» . Деньги, выделенные на него разворовали, потом по этим фактам возбудили дело, а потом оно сгинуло где то под бюрократическим сукном.

Со временем шелуха и позолота с новоявленных идолов изрядно облетела.

Выяснились интересные вещи, начиная с того, что то была никакая не сотня, и заканчивая тем, что в «жертвы режима» записали совершенно случайных попавших под руку лиц. Например, убитого майданщиками во время штурма офиса Партии регионов пожилого сотрудника. Или людей, скончавшихся в киевских больницах ДО побоища на майдане и совсем не от рук правоохранителей. Некоторых «героев небесной сотни» убили свои же.

Но к тому моменту, когда все это вскрылось, дело было уже сделано и поезд ушел. Теперь – кричи не кричи, доказывай не доказывай – всем до лампочки.

Отношение к тем событиям уже давно сформировано, и оно поляризовало общество, став одним из маркеров по линии «Свой – чужой», разделившим не только украинцев, но и россиян и жителей остального постсоветского пространства, хоть сколько-нибудь интересующихся политикой. А слово «майдан» давно перешагнуло границы Украины, став хрестоматийным интернациональным символом краха государства.

Гекатомбы на Майдане открыли для Украины настоящий портал в ад. С тех  самых пор, когда пролилась первая кровь на Майдане, она льется в Незалежной безостановочно, теперь уже в промышленных масштабах, захватывая все новые территории. Идолы культа смерти и требуют все новых жертв и конца вращению этого кровавого колеса не видно.

Девятая годовщина тех событий вышла тихой и незаметной. У украинской пропаганды теперь есть погремушки посвежее и актуальнее – та же Буча, к примеру. Тем не менее, никто не забыт и ничто не забыто. И когда-нибудь в этой истории все же будут расставлены окончательные точки над «i». Жаль только, что время вспять не повернешь и случившегося не исправишь.

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