Сегодня ровно девять лет со дня побоища на киевском Майдане, когда то ли силовики по приказу Януковича (нынешняя официальная украинская версия тех событий), то ли «неизвестные снайперы» в интересах третьей стороны, или организаторов Майдана (расхожая конспирологическая версия, в пользу которой тем не менее говорит множество фактов и свидетельств) начали стрелять по участникам беспорядков на Майдане.

Собственно, с мифологизированных пропагандой жертв той бойни, прозванной украинскими СМИ «небесной сотней», все и началось. Именно это событие стало триггером, запустившим дальнейший эффект домино, без которого не было бы ни переворота на Украине, ни российского Крыма, ни событий в Донбассе, ни трагедии малайзийского «Боинга», ни западных санкций, ни Иловайского и Дебальцевского котлов, ни минских соглашений, ни, в конечном итоге, нынешней СВО с сотнями тысяч погибших с обеих сторон.

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Не будь стрельбы на киевском майдане, мир никогда не узнал бы фамилии Гиркин (Стрелков) и аббревиатур ЛНР-ДНР. Не было бы ни Гиви с Моторолой, ни «Азова», ни президентов Порошенко и Зеленского. Да что там говорить – если бы не погибшие на Майдане бандеровцы, Россия так и не построила бы Крымский мост. Ибо до всего этого не было такой политической необходимости.

Так что, как ни крути, а событие исторического значения. При этом, что показательно, прошло не так уж и много времени, а наслоившиеся друг на друга подобно снежному кому значимые инфоповоды совершенно оттеснили в головах людей вопрос о том, кто же тогда стрелял, зачем и по чьему приказу.

По сути, сейчас это уже неинтересно никому, кроме дотошных историков и тех немногих, кто все же пытается докопаться до причин того, почему вполне успешная и небезнадежная Украина дошла до того состояния, в котором нынче очутилась.

Громогласные обещания постмайданных властей найти и наказать виновных, установить истину в этом деле так и остались пустыми словами. Формальное и заангажированное следствие, которому изначально связали руки и заткнули рот, авансом амнистировав потенциальных подозреваемых и запретив расследование неудобных фактов, предсказуемо завершилось ничем. И сегодня те февральские убийства так и остались безнаказанными.

Пропаганда же, ничтоже сумняшеся, повесила все на сбежавшего из страны Януковича и его ближайших приспешников вроде экс-главы МВД Захарченко. А тем кто сомневался, совсем не изящно заткнули рты уголовными преследованиями за сам факт сомнений в том, что произошедшее в 2014 году было «революцией достоинства», а не государственным переворотом.

Вместо объективного расследования историю со стрельбой на Майдане покрыли толстыми слоями пропагандистского лака, и по стране пышным цветом расцвел новодельный культ «героев небесной сотни», по факту – культ смерти, а из центра Киева устроили натуральный некрополь – с могилами, венками и так и не построенным мемориалом жертвам.

Та же участь долгостроя постигла и разрекламированный «музей небесной сотни» . Деньги, выделенные на него разворовали, потом по этим фактам возбудили дело, а потом оно сгинуло где то под бюрократическим сукном.

Со временем шелуха и позолота с новоявленных идолов изрядно облетела.

Выяснились интересные вещи, начиная с того, что то была никакая не сотня, и заканчивая тем, что в «жертвы режима» записали совершенно случайных попавших под руку лиц. Например, убитого майданщиками во время штурма офиса Партии регионов пожилого сотрудника. Или людей, скончавшихся в киевских больницах ДО побоища на майдане и совсем не от рук правоохранителей. Некоторых «героев небесной сотни» убили свои же.

Но к тому моменту, когда все это вскрылось, дело было уже сделано и поезд ушел. Теперь – кричи не кричи, доказывай не доказывай – всем до лампочки.

Отношение к тем событиям уже давно сформировано, и оно поляризовало общество, став одним из маркеров по линии «Свой – чужой», разделившим не только украинцев, но и россиян и жителей остального постсоветского пространства, хоть сколько-нибудь интересующихся политикой. А слово «майдан» давно перешагнуло границы Украины, став хрестоматийным интернациональным символом краха государства.

Гекатомбы на Майдане открыли для Украины настоящий портал в ад. С тех самых пор, когда пролилась первая кровь на Майдане, она льется в Незалежной безостановочно, теперь уже в промышленных масштабах, захватывая все новые территории. Идолы культа смерти и требуют все новых жертв и конца вращению этого кровавого колеса не видно.

Девятая годовщина тех событий вышла тихой и незаметной. У украинской пропаганды теперь есть погремушки посвежее и актуальнее – та же Буча, к примеру. Тем не менее, никто не забыт и ничто не забыто. И когда-нибудь в этой истории все же будут расставлены окончательные точки над «i». Жаль только, что время вспять не повернешь и случившегося не исправишь.