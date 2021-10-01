«Первая ласточка к воссоединению с Большой Россией»: Демонтирован первый таможенный пункт между ДНР и ЛНР

01.10.2021 21:22 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Сегодня на границе ДНР и ЛНР начался демонтаж первого таможенного поста «Дебальцево».

Как сообщили в представительстве таможенной службы Миндоходов ДНР, ровно в 10:00 начался демонтаж шлагбаумов, ограничительных знаков и прочих конструкций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие проходит в рамках реализации Договора о создании единой таможенной территории (ЕТТ) и развитии экономической интеграции между ДНР и ЛНР, вступившего в силу накануне 30 сентября.

На данный момент, помимо «Дебальцево», между ДНР и ЛНР таможня есть на остальных трёх автомобильных пунктах пропуска: «Снежное», «Никишино» и «759-й км трассы М-03».

Долгожданное начало снятия ограничений между республиками Донбасса прокомментировал «ПолитНавигатору» один из лидеров ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«В своей книге «Идеология CWT» рассказывал древнюю притчу про веник: Однажды, отец позвал к себе троих сыновей и попросил разломать пополам веник. Сначала попробовал старший сын, но, сколько он ни старался – ничего не получилось. Такие же неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец развязал веник, и попросил каждого сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, им с лёгкостью удалось. Тогда отец сказал: «Вот так же и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности вас также легко победить, как и сломать пару соломинок». Эта притча архиактуальна для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые до сегодняшнего дня были разделены границей. Сегодня произошло историческое событие – таможня между ЛДНР демонтирована, наши Республики объединяются в единое экономическое пространство и продолжают интегрироваться в Россию», – сказал Муратов.

Он напомнил, что говорил ещё весной на форуме «Единство русских: защита прав и свобод» – Донецкой и Луганской республикам нужно быть вместе, без барьеров в виде таможни.

«Потому что только вместе мы можем побеждать экономически и идеологически; объединившись, нам будет проще вернуться домой – в Большую Россию, показывая пример и нашим соотечественникам из Украины, и жителям всего постсоветского пространства», – пояснил общественник. «Демонтаж таможенного пункта между ДНР и ЛНР – первая ласточка к воссоединению Донбасса с Большой Россией. Верю, что не за горами тот час, когда между Донбассом и Россией тоже исчезнут границы. Все только начинается!» – добавил Алексей Муратов.