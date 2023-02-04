«Первая ласточка»: Украине начали передавать хранившиеся на Западе деньги российского олигархата

США передали около 5,4 миллионов долларов, конфискованных у российского миллиардера Константина Малофеева, Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра юстиции США Меррика Гарланда и генпрокурора Украины Андрея Костина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эта сумма хранилась на счету бизнесмена в американских банках. Подтвердил факт в своем аккаунте в соцсети и сам Малофеев, которого порой называют «православным олигархом». По его словам, средства были заморожены еще в 2014 году и до сих пор длились судебные тяжбы.

«Американские глобалисты-демократы порадовали оперативностью. Судебная волокита только через 8 лет смогла узаконить ранее украденное. Украина не первый раз ворует мои деньги. В 2014 году я отправил на гуманитарную помощь Севастополю один миллион долларов. Вся сумма была незаконно заморожена и осталась у этих подонков. За каждый украденный доллар американский Google заплатит тысячу. Механизм для этого у нас есть. В отличие от американского – по-настоящему законный. Посчитаемся после Победы», – написал Малофеев.

Напомним, в апреле прошлого года, американская корпорация Google выплатила телеканалу «Царьград», которым владеет Малофеев, миллиард рублей за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на YouTube. Малофеев пообещал передать эти средства на нужды СВО.

«Какие средства были конфискованы, где они хранились, мог ли он их вывести – я не знаю. Но давайте судить о людях по их действиях. Я знаю на 100%, как помогает Малофеев семьям тех, кто ушел на фронт или проходит подготовку, сколько людей было экипировано, обеспечено всем необходимым за счет Малофеева и его структур. Кстати, среди его сотрудников – немало добровольцев, которые уже находятся на фронте и проходят подготовку. Это первый российский бизнесмен, у которого были реально конфискованы активы. Наверное, потому, что он оказывает реальную помощь. Почему-то другим известным деятелям удается договариваться с властями стран Запада и, выплачивая определенные отступные, которые идут на помощь ВСУ, сохранять основные свои активы на Западе», – сказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Политолог Семен Уралов считает, что передача средств, принадлежащих российскому бизнесмену киевскому режиму – это «первая ласточка» и дальше Украине будут также передаваться российские активы. Кроме того, такими действиями США пытаются спровоцировать конфликт внутри российских элит.

«Передавать будут обязательно, просто будут делать это в максимально циничной форме, чтобы повытягивать нервы, кроме всего прочего, спровоцировать еще и внутриэлитарный конфликт. Мол, как это так – у одних забирают, а у других не забирают. А то, почему Малофеев хранил деньги на Западе – это, конечно, лучше у него спросить».