Первая ласточка: в России появляются интернет-проекты, противостоящие информационным диверсиям Запада

08.10.2021 23:13 (Мск), Москва, Иван Добровольский

Новости Украины

Сегодня, когда против России идет уже неприкрытая информационная война, ежедневно в Сети публикуются гигабайты текстов и видео, смысл которых заключается в дискредитации нашей страны, – важно показывать настоящую историю.

Уже почти год этим успешно занимается интернет-канал «Проект Агон», автором которого стал псковский историк, призер Всероссийского конкурса «Учитель года», Илья Казанцев.

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В своих роликах он раскрывает правдивый ход событий не только Второй мировой войны, но также, какие процессы происходили в прошлом.

Например, последнее видео, опубликованное на ютуб-канале проекта повествует о Японской империи в конце XIX – первой половине XX века, которая за короткое время превратилась в развитую индустриальную державу.

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По мнению экспертов, подобных проектов должно быть как можно больше. Они нужны, потому что сегодня царит однобокая подача истории западными интернет-каналами, негативно влияющей на российскую молодежь. Именно это поколение является наиболее уязвимым, так как еще не обладает критическим мышлением и впитывает информацию как губка.

Это и чревато внутренним разложением общества – той самой страшной угрозой для страны, о которой не так давно говорил министр обороны Сергей Шойгу.

«В информационном поле против России уже давно развернулась настоящая война. И ее результаты и последствия не менее разрушительны и губительны, чем последствия вооруженного конфликта. Можно даже сказать, что они имеют более разрушительный эффект, потому что воздействуют на человеческий разум, личность и мировоззрение, и, что особенно страшно, – на неокрепшие умы молодежи. Этого нельзя допустить, и поэтому потоки грязи, льющиеся на нашу страну, на ее героев и на ее историю, можно и нужно остановить. А для этого надо говорить правду, рассказывать, как все происходило на самом деле. Поэтому очень нужны информационные ролики, каналы на том же Ютубе, которые рассказывают правдивые факты, и чем больше их, тем лучше. Только таким образом мы не дадим потоку лжи захлестнуть умы нашей молодежи и не позволим недоброжелателям очернить историю нашей страны», – отмечает Герой России, руководитель организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Чтобы противостоять этому, России нужно создавать свои программы, которые будут нести правдивую информацию об истории и процессах, происходящих в обществе, считает зампредседателя движения «Сильная Россия» Александр Головашкин.

«На сегодняшний день у нас идет именно борьба, война за сохранение исторической правды, борьба вообще за правду. Все западные платформы захламляют нас своим мусором, завладевая умами молодежи. Здесь не просто какой-то вражеский ролик, который не так излагает или перевирает какие-то факты, здесь задействованы целые управления, подразделения, концерны, группы психологов и так далее. Над этим очень серьезно работают, поэтому мы на сегодняшний день столкнулись с очень серьезным врагом. И это большая проблема, потому что мы привыкли видеть перед собой оппонента. Сейчас мы отстаем в том, чтобы противопоставить и дать отпор этим роликам, фильмам. Поэтому, конечно же, такие интернет-каналы, как «Агон», где содержится интересная подача материала, человека хочется слушать, и все нормально воспринимается, этого должно быть больше. Наверное, нужна какая-то государственная программа и такие каналы должны создаваться в большем количестве. В первую очередь, мы должны охватить молодое поколение, которое как губка впитывает информацию», – подчеркнул Головашкин.