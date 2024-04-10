Первая линия ВСУ будет тотально уничтожаться – новая тактика ВС РФ

Максим Столяров.  
10.04.2024 09:04
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Новая тактика российской армии заключается в том, что перед штурмом вражеские позиции полностью уничтожаются мощнейшей артподготовкой. Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новая тактика российской армии заключается в том, что перед штурмом вражеские позиции полностью уничтожаются...

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«Сейчас укропы стонут, что они проигрывают нам в артиллерии один к семи. Так это только начало. К лету, видимо, будет один к десяти – один к пятнадцати. Мы будем только наращивать наше преимущество.

У нас новая тактика уже выработана, мы её совершенствуем. Мы сейчас штурмуем позиции врага малыми группами, они заходят на позиции только тогда, когда там практически ничего живого не остаётся. После такой подготовки, что мы фактически забираем готовые позиции», – сказал Хайруллин.

«То есть, всё движется к тому, что первую линию укропов будут тотально уничтожать. И в принципе, мы укропскую армию сводим на уровень какого-то Бандустана. Технических средств у них уже нет», – добавил он.

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