Первая серьёзная неудача Зеленского

28.09.2019, Киев, Игорь Петров

Олигарх Игорь Коломойский на правах старшего и более опытного товарища рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отложить встречу с американским лидером Дональдом Трампом в условиях предвыборной борьбы в США, однако тот его не послушал, и переговоры ожидаемо получились провальными.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил киевский политический Андрей Золотарев, пояснив, что такие данные публиковала украинская пресса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Золотарев полагает, что Зеленский оказался в трудной ситуации из-за использования Украины в американской предвыборной гонке, из-за чего была расшифрована стенограмма телефонного звонка Трампу, где украинский президент позволил нелестные высказывания в адрес руководства Франции и Германии.

«Как коммуникатор Коломойский куда более опытный, он прекрасно понимал, куда попадет, и в каком положении может оказаться Зеленский.

Поэтому, я вполне допускаю, что такие советы могли быть. Лететь надо было, но первый блин получился комом.

Выход в свет большой политики, увы, – это первая серьезнейшая неудача, которая будет иметь последствия в отношениях с нашими европейскими партнерами. Эти вещи не забываются», – сказал Золотарев.