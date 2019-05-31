Первое заседание СНБО при Зеленском посвятят не энергетике а ситуации на Донбассе

31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Первое полноценное заседание Совета безопасности и обороны Украины будет посвящено проблемам на Востоке Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал секретарь СНБО Александр Данилюк после совещания с участием членов СНБО, которое состоялось в АП.

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“Это был новый формат – совещание. Первое полноценное заседание будет посвящено проблемам на Востоке, с войной на Востоке нашей страны. Через одно – будет посвящено проблемам в сфере энергетики”, – сказал Данилюк.

Ранее Зеленский заявлял, что СНБО рассмотрит проблемы в угольной отрасли. Позже секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что заседание СНБО будет посвящено только вопросу энергетики.