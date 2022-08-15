Первой жертвой эстонской визовой войны с Россией пал сторонник Навального

15.08.2022  11:38 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 2220
 
Дзен, Прибалтика, Россия, Эстония


Журналиста издания 29.ru из Архангельска Ярослава Вареника не пустили в Эстонию и аннулировали ему шенгенскую визу из-за того, что эстонские пограничники не смогли подтвердить бронь его отеля.

Об этом сам Вареник сообщил в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналиста издания 29.ru из Архангельска Ярослава Вареника не пустили в Эстонию и аннулировали ему...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Ярослав Вареник собирался пересечь границу в Нарве на автобусе в ночь с 13 на 14 августа с туристической визой, выданной Эстонией. Сначала его остановили на российской границе. Судя по рассказу журналиста, пограничников прежде всего насторожил его странноватый внешний вид и языческая татуировка.

Вареника в первую очередь расспрашивали, принимал ли он участие в жертвоприношениях. Подозрения вызвал и откровенно пожеванный российский паспорт. И только в последнюю очередь – участие журналиста в незаконных акциях блогера-уголовника Алексея Навального (Вареник проходил как свидетель по делу экстремистской организации ФБК).

Тем не менее через границу его пропустили. Зато с эстонскими пограничниками у архангельского журналиста совсем не заладилось. Те отобрали у него просроченные пресс-карты, осмотрели все его вещи, попросили указать точные маршрут экскурсий по Таллину и показать бронь отеля. Затем пограничники ушли с паспортом Ярослава, оставив его ждать, а вернувшись, сказали, что подтвердить его бронь им не удалось и выдали справку об аннулировании визы.

В итоге журналист сейчас добирается до Петербурга автостопом, так и не сумев попасть в Прибалтику.

С сегодняшнего дня Эстония запретила въезд на свою территорию россиянам с эстонскими шенгенскими визами. Прибалтийская республика – единственная страна, которая откликнулась на призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам посещать Европу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]a.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть