Первой жертвой эстонской визовой войны с Россией пал сторонник Навального

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Журналиста издания 29.ru из Архангельска Ярослава Вареника не пустили в Эстонию и аннулировали ему шенгенскую визу из-за того, что эстонские пограничники не смогли подтвердить бронь его отеля.

Об этом сам Вареник сообщил в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ярослав Вареник собирался пересечь границу в Нарве на автобусе в ночь с 13 на 14 августа с туристической визой, выданной Эстонией. Сначала его остановили на российской границе. Судя по рассказу журналиста, пограничников прежде всего насторожил его странноватый внешний вид и языческая татуировка.

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Вареника в первую очередь расспрашивали, принимал ли он участие в жертвоприношениях. Подозрения вызвал и откровенно пожеванный российский паспорт. И только в последнюю очередь – участие журналиста в незаконных акциях блогера-уголовника Алексея Навального (Вареник проходил как свидетель по делу экстремистской организации ФБК).

Тем не менее через границу его пропустили. Зато с эстонскими пограничниками у архангельского журналиста совсем не заладилось. Те отобрали у него просроченные пресс-карты, осмотрели все его вещи, попросили указать точные маршрут экскурсий по Таллину и показать бронь отеля. Затем пограничники ушли с паспортом Ярослава, оставив его ждать, а вернувшись, сказали, что подтвердить его бронь им не удалось и выдали справку об аннулировании визы.

В итоге журналист сейчас добирается до Петербурга автостопом, так и не сумев попасть в Прибалтику.

С сегодняшнего дня Эстония запретила въезд на свою территорию россиянам с эстонскими шенгенскими визами. Прибалтийская республика – единственная страна, которая откликнулась на призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам посещать Европу.