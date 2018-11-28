Первокурсников в Киеве начали сгонять в военкоматы

28.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Хотя Киев и не попал в число регионов, где вводится военное положение, в столичных вузах появились объявления с требованиями к первокурсникам немедленно стать на воинский учёт.

Об этом в эфире канала «112» сообщил депутат Верховной Рады Юрий Павленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Говорили, что не будет мобилизации, но почему-то вчера в вузах, конкретно – Киевский университет Шевченко – развесили объявление с требованиями к первокурсникам немедленно прийти и стать на военный учёт с 10 до 16:30.

У меня сын первокурсник, он сегодня пошёл сдал документы. Но это и есть ограничение права на образование, когда детей забирают из вузов, ограничивая право на образование, вынуждая служить в армии, или забирают старшеклассников рыть окопы в случае опасности», – заявил Юрий Павленко.