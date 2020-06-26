26.06.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия
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Первые данные голосования по Конституции Путина – 73% «за»


72,9% жителей России, принявших участие 25 июня в первом дне голосования за поправки к Конституции РФ, высказались «за». Такие данные экзитпола, который проводил ВЦИОМ, обнародовал политолог Алексей Чеснаков.

26,6% респондентов поправки не одобрили, при этом 0,5% признались, что испортили бюллетени. Еще 31,3% выходивших с участков отказались отвечать на вопрос о том, как они проголосовали.

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Экзитпол проводился по всей стране. В общей сложности было опрошено 15 124 человек.

«72,9% поддержавших поправки изменений в Конституцию – это, в принципе, реальные цифры. Надо учитывать, что более трети опрошенных отказались отвечать, за что они проголосовали. Нельзя исключать, что большая часть из этой трети проголосовали «против» и не хотят об этом говорить.

Но, безусловно, поддержка поправок почти 2/3 опрошенного населения – это соответствует действительности. Думаю, что итоговые цифры будут похожими на предварительные данные», – прокомментировал «ПолитНавигатору» первые итоги плебисцита политолог Олег Бондаренко.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию стартовало 25 июня и будет идти семь дней.


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