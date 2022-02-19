Первые эвакуированные из Донбасса прибыли в Ростовскую область

19.02.2022  01:45 (Мск), Ростов-на-Дону
Сергей Вредников.  
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

В Ростовскую область прибыло 80 автобусов с эвакуированными из ЛДНР мирными жителями.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Глава министерства Александр Чуприян поставил «задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью».

«В первую очередь была организована эвакуация детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте», – уточнили в МЧС.

Глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения украинских СМИ, будто из Донбасса не выпускают мужчин – они могут выезжать, но не на эвакуационных автобусах, предназначенных для женщин и детей.

«Глава государства отметил, что мужчины беспрепятственно могут вывозить свои семьи на личном автотранспорте, но при этом подчеркнул, что неправильно будет вывозить мужчин в эвакуационных автобусах», – сообщает пресс-служба Пушилина.

По оценкам МЧС ДНР, в ближайшие дни в РФ будет эвакуировано до 700 тысяч жителей республики.

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