Первые гражданские вышли с «Азовстали». Нацисты требуют эвакуировать раненых

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Новости Украины

В субботу из подземелий территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуирована первая значительная группа мирных жителей. Впрочем, еще предстоит выяснить, не спрятались ли среди них пособники или члены нацистских формирований, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Автобусы ООН и Красного креста прибыли к «Азовстали» ко времени объявленного прекращения огня и предоставления коридора для выхода мирных граждан. Транспорт был рассчитан всего на 600 человек – можно предположить, что это соответствует данным, полученным от Владимира Зеленского, с которым накануне встречался генсек ООН.

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«Пришло 77 автобусов под эгидой ООН. Зашли на завод не все. Наши согласились пропустить только то количество, которое необходимо для заявленного количества гражданских. Первые вышедшие 25 человек эвакуировались самостоятельно, не в рамках готовящейся гуманитарной акции. Позже вышли еще 20 – якобы уже от «азовцев», их отвезли в Безымянное на фильтрацию. Боевики, держа в заложниках оставшихся мирных, пытаются торговаться. Требуют чуть ли ни мест в автобусах, причем с оружием. Позиция наших, по крайней мере на данном этапе – категорична. Только гражданские. И только через фильтрацию. Никаких кошек-мышек с неонацистами. Надеемся, что она такой и останется. Причин не проявлять принципиальность – нет. Переговоры продолжаются. Все это мало отличается от условного «Норд-Оста», Беслана и больницы, захваченной Басаевым. Та же самая картина, ровным счетом», – комментирует военкор Семен Пегов.

В свою очередь, находящийся на «Азовстали» закомполка «Азов» Святослав «Калина» Паламар записал видеообращение, где посетовал, что вместе с мирными не эвакуируют раненых укронацистов.

«По состоянию на 19:40 мы передали 20 гражданских, которых удалось вызволить из-под завалов. Это женщины и дети, и мы надеемся, что эти люди поедут в направлении Запорожья на подконтрольную Украине территорию. Что касается раненых, эти люди нуждаются в медицинской помощи, но нам неизвестно, почему именно их не забирают, и вообще не идёт речи об их эвакуации на подконтрольную Украине территорию. Подчеркну, что мы просим дать гарантии выезда не только гражданских, но и раненых наших военнослужащих, которым необходима медицинская помощь», – сказал «Калина».

В то же время в Киеве жёны укронацистов с флагами «Азова» и плакатами «Спасите Мариуполь» обратились к президенту Украины Зеленскому.

«Мы, семьи военных, которые сейчас находятся в Мариуполе, обращаемся к нашему президенту. Пожалуйста, обратитесь официально к представителям ООН и внесите в списки наших раненых, военный гарнизон и заберите тела погибших воинов. Эти семьи и вся Украина просит вас это сделать».