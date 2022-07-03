Первые кадры из освобожденного Клинового демонстрируют следы ожесточенных боев

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Новости Украины

Telegram-канал «Рыбарь» опубликовал первые кадры из села Клиновое, освобожденного союзными силами от украинских формирований 2 июля.

Менее чем в десяти километрах северо-западнее отсюда расположен Бахмут (быв. Артемовск), стоящий на пути к Славянску и Краматорску.

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На фотографиях представлены сильно поврежденные здания и сломанные деревья: противник здесь сопротивлялся долго и ожесточенно. Сейчас же к обороне готовятся юго-западные окраины Бахмута: там активно роются окопы и оборудуются позиции в жилых домах.

Клиновое, как и ряд других населенных пунктов на территории Донбасса, было освобождено при активном участии «ЧВК Вагнера». Этим бойцам поручаются штурмовые задачи, причем преимущественно в условиях городской или сельской застройки.