Первые кадры из освобожденного Клинового демонстрируют следы ожесточенных боев

03.07.2022  18:30 (Мск), Москва
Николай Спирин.  
Просмотров: 277
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Telegram-канал «Рыбарь» опубликовал первые кадры из села Клиновое, освобожденного союзными силами от украинских формирований 2 июля.

Менее чем в десяти километрах северо-западнее отсюда расположен Бахмут (быв. Артемовск), стоящий на пути к Славянску и Краматорску.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


На фотографиях представлены сильно поврежденные здания и сломанные деревья: противник здесь сопротивлялся долго и ожесточенно. Сейчас же к обороне готовятся юго-западные окраины Бахмута: там активно роются окопы и оборудуются позиции в жилых домах.

Клиновое, как и ряд других населенных пунктов на территории Донбасса, было освобождено при активном участии «ЧВК Вагнера». Этим бойцам поручаются штурмовые задачи, причем преимущественно в условиях городской или сельской застройки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть