Первые лица Республики Сербской пришли проводить посла России

26.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский член и председатель Президиума Боснии и Герцоговины Милорад Додик, президент РС Желька Цвиянович, председатель Народной скупщины РС Неделько Чубрилович, премьер-министр Радован Вишкович провели прощальную встречу с послом РФ в БиГ Петром Иванцовым, отбывающим в Россию.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Руководство Республики Сербской поблагодарило Петра Иванцова за солидарность и понимание интересов сербского энтитета за время его работы послом России в Боснии и Герцеговине.

«Я рад, что вы понимаете нашу политику сохранения Дейтонских мирных соглашений, – сказал Додик. – Вы были верным другом и понимали наши взгляды. Мы разделяем с вашей страной фундаментальные ценности международного права. Я выражаю свою благодарность послу и нашему другу за многочисленные встречи и поддержку, которые он выразил по всем нашим проблемам».

«Как президент республики, я имел возможность наградить вас одной из самых высоких наград за плодотворное сотрудничество, – сказала Цвиянович. – Мы глубоко уверены, что отношения между нашими странами останутся хорошими. Мы, как и Российская Федерация, полны решимости развивать все, чего мы достигли вместе, и это сотрудничество, как и прежде, будет проявляться в различных инициативах и в реализации многочисленных проектов.

Мы благодарны за то, что можем положиться на Российскую Федерацию, которая читает отчеты Республики Сербской и представляет их на международном уровне, потому что с их помощью мы пытаемся реалистично показать, какова ситуация в БиГ».

Отметим, что в прошлом году по случаю Дня Республики президент Республики Сербской наградила Иванцова орденом Флага Республики Сербской с золотым венком.

В свою очередь Иванцов отметил, что Республика Сербская должна защищать свои интересы в высших международных институтах.

«Мне было очень хорошо с вами все эти шесть лет, и я благодарен вам за прекрасные двусторонние отношения. И надеюсь, что наши отношения продолжаться с приездом нового посла Игоря Калабухова», – подчеркнул дипломат.