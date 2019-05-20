Первые материалы о преступлениях Порошенко официально поданы в Государственное бюро расследований Украины

20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня, 20 мая 2019 года команда украинского юриста Андрея Портнова направила в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении, совершенном бывшим президентом Петром Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил сам Андрей Портнов в своем телеграм-канале.

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“Друзья, сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

Этим действием мы приобретаем ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней”, – написал он.

Напомним, 19 мая Портнов вернулся на Украину после пятилетнего отсутствия и первым делом обьявил, что Порошенко в результате джействий его юридической команды будет сидеть в тюрьме.