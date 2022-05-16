Первые нацисты вышли из «Азовстали» под белым флагом

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Новости Украины

Первые 10 украинских националистов вышли с поднятыми руками из подземелий мариупольского завода «Азовсталь».

Об этом сообщил экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами, – додавливаем таки», – написал Ходаковский.

Позже он добавил, что доволен, когда националисты сдаются в плен.

«Вы думаете, меня радует их смерть, даже азовцев? И здесь вопрос не только пропагандистского выигрыша, но и человеческого: в конце концов, мы тоже несем ответственность за то, что Украина стала такой», – рассуждает командир.

Официальный представитель Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин достаточно осторожно прокомментировал сдачу в плен.

«Идет спецоперация. И как она закончится, один из залогов этого – давайте пока не будем об этом говорить. Придет время, и вы все узнаете: и количество, и как это произошло. Давайте не мешать этому процессу. Если они начинают сдаваться в плен, тем самым прекращаются боевые действия и город полностью переходит на мирную жизнь. Давайте не мешать этому процессу», – сказал военный в эфире телеканала «Россия 24».

«Российский экстракшн с Азовстали: либо с белым флагом в лагерь для пленных; либо в Вальгаллу. Но нацистские язычники в Вальгаллу почему-то не хотят. Ни НАТО, ни ЕС, ни США, ни Папа, ни мама, ни даже Евровидение не помогут», – комментирует депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Политолог Сергей Марков считает, что сдавшихся необходимо судить – обычных военных там нет вообще.

«10 человек. Поняли, что их не спасет ни Зеленский, ни Папа Римский, ни Евровидение. Все должны быть арестованы. С Азовстали, – в отношении всех особо тщательное расследование по совершенным ими военным преступлениям. На Азовстали отборные украинские «эсесовцы». На них реки крови мариупольцев. Обычных военных там, видимо, нет вообще. Только капитуляция. Азовсталь это украинский Бреслау. И финал должен быть такой же, как в Бреслау. А Азов должен быть объявлен преступной организацией, любое участие в деятельности которой это уже преступление. Как участие в мафии. Как служба в частях СС», – написал на своём канале Марков.

Экономист Александр Дудчак предполагает, что украинские сдавшиеся по своему обыкновению начнут рассказывать, что попали на войну случайно и даже не стреляли.

«Кто там идёт? Повара, санитары, садовники, сантехники, курьеры? И все они – неформалы-рокеры, которые себе накололи солнышек с загнутыми лучиками», – иронизирует эксперт.

Отметим, что накануне в администрации президента Турции выступили с полной готовностью эвакуировать нацистов полка «Азов», зажатых в подвалах завода.

«При всем моем уважении к лидеру мусумальнского государства, я бы хотел напомнить, что полк «Азов» – это фашистско-нацистское преступное вооруженное формирование, которое причастно к многочисленным зверствам и убийствам гражданского населения Донбасса», – комментирует глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он напомнил, что эти военные преступники в подземельях «Азовстали» удерживали мирных граждан как живой щит.

«Члены этой бандитской организации известны на Украине и за ее пределами регулярными высказываниями, оскорбляющими великие исламские ценности и высмеивающими религию Ислам в целом. Если мусульмане России с огорчением восприняли новость о том, что Турция – мусульманская страна – помогла Украине поставкой беспилотников “Байрактар”, то представьте, насколько остро они восприняли сообщение о готовности Турции эвакуировать ярых противников и очернителей Ислама?» – добавил чеченский лидер.

В связи с этим он прямо обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

«Азовцы – убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», – призвал он.

Стоит также отметить, что украинских военных повсеместно призывают к сдаче оружия. Так, на территории Харьковской области начались трансляции по радио с обращением к ВСУ и другим формированиям с подробной инструкцией по сдаче в плен, согласно которой, солдат даже имеет право на ликвидацию командиров, если они помешают им перейти на российскую сторону. Сдавшимся гарантируют жизнь и возвращение в свои семьи по окончанию боевых действий.