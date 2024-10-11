Первые «плоды» попыток Болгарии войти в еврозону – десятки тысяч безработных в стране

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Любимый популистский лозунг болгарских политиков – евроатлантистов – скорое вхождение страны в так называемую «еврозону». Они убеждают электорат, что только так удастся избавиться от позорного статуса беднейшей страны Европы и стать полноценным членом ЕС.

Отказ от национальной валюты и соответствие европейским финансовым нормам видится им безболезненной для населения процедурой.

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Даже директор Международного валютного фонда, болгарка Кристалина Георгиева, выступила с оптимистичными прогнозами:

«В фонде мы считаем, что шанс Болгарии войти в еврозону в 2025 году сохраняется, поэтому вопрос только в том, как решить последнюю задачу – задачу снижения инфляции».

На деле все оказалось куда трагичнее. Прежде всего для самих болгарских граждан. Истеричные заголовки в болгарской прессе лишь частично отражают общую невеселую картину. Издание Btv novinite :

«Около 2500 человек остаются безработными после того, как два завода автомобильного оборудования, в Плевене и Мездре, объявили о прекращении работы». Рабочие в отчаянии: «спросите людей с кредитами, что они собираются делать. Жители сел остались без хлеба»! «Мы никому не нужны»… «Я не знаю, что буду делать, в городе больше ничего не работает»…

Японская компания «Сумитомо Електрик Борднетце», владелец предприятий, перемещает производственные линии в Румынию и Молдову, причина – «высокие издержки производства в Болгарии, особенно растущие затраты на рабочую силу», пояснили в компании.

Издание DW: в Плевене до конца этого года закрывается еще одно крупное предприятие, также производитель автомобильных кабельных систем, принадлежащее немецкой компании Leoni, на котором работают почти 1300 человек. Одновременно, компания объявила о проекте стоимостью 100 миллионов долларов по производству кабелей для электромобилей в Чанчжоу, Китай.

В августе уровень безработицы во Врацком районе составил более 10%, что почти в два раза выше, чем в среднем по стране (5,3%), и это еще до подсчета уволенных с кабельного завода. В ряде муниципалитетов количество безработных – от 27 до 35%.

В восточной Болгарии, в ближайшее время, из-за закрытия угольных шахт и тепловых электростанций в рамках общеевропейской политики «зеленого перехода» и отказа от традиционных видов энергоносителей, на обочине жизни окажутся более 30 тысяч (!) работников отрасли.

Массовый исход предприятий, принадлежащих зарубежным компаниям, и перенос производственных мощностей в другие страны, лишает местное население средств к существованию по всей стране! Ничем не обоснованный подъем минимальной заработной платы в угоду «стандартам ЕС», и «отсутствие долгосрочной стратегической и финансово устойчивой перспективы» вынуждают промышленников искать более надежные места для своих заводов и фабрик.

Стоит заметить, что подобные тенденции наблюдаются не только в Болгарии, но и по всей Европе. Например, крупнейший шведский автогигант Volvo закрывает свои заводы на родине и переводит их в Польшу. Прекращается и производство электромобилей в Германии, принадлежащие компании Tesla. А бывший американский президент Дональд Трамп, с чисто американской наглостью, прямо заявил:

«Я хочу, чтобы немецкие автомобильные компании стали американскими»…

Вхождение Болгарии в еврозону, несет в себе еще одну существенную угрозу, о которой заявил депутат партии «Возрождение» Димо Дренчев:

«Внешний долг страны сейчас составляет 23%, но в ближайшие три года ожидается рост до 27%. Напротив, внешний долг Хорватии, недавно вступившей в еврозону, составляет уже около 60%, а в Европейском Союзе есть страны с долгом более 100% ВВП, например Греция, где этот процент превышает 150. Когда мы говорим о Евросоюзе, как о клубе богатых, мы должны говорить правду – это клуб кредитных миллионеров. Если говорить о потенциале – экономическом, кадровом и ресурсном – БРИКС значительно опережает Евросоюз», – заключил Дренчев.