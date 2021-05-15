Первые по ворам. Зе-Украина пошла на мировой рекорд

15.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Новости из Украины Зеленского невозможно читать спокойно. Попеременно хватаешься то за успокоительное, то за живот, который складывается надвое от смеха. Впрочем, тут как в известном анекдоте о «не путайте туризм с эмиграцией» – это за пределами Украины смешно, а украинцам в этом и с этим жить. Тут уж точно не до смеха. Особенно, когда «родное» государство выкидывает такие фортели, что впору за голову хвататься.

Вот и на этот раз украинские власти не изменили себе. Под вечер пятницы, 14 мая, на сайте Зеленского появился очередной «видосик», обьявивший посполитым «важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа», о чем на серьезных щах поведал нации великий кормчий, с присущей ему доверительной хрипотцой в голове. Из чего стало ясно, что украинское правовое государство стало еще более правовым, на шаг приблизившись к вожделенной «Эуропе».

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Впрочем, при ознакомлении с самими этими решениями сердечный приступ гарантирован не только вражинам-украинофобам, но и вполне обычным гражданам, которые еще помнят, как это — жить не в пародии на Океанию из романа «1984».

Итак, не буду больше злоупотреблять вашим терпением: украинский СНБО ввел персональные санкции против 557 «воров в законе» и 111 иностранцев, которые, как указано в решении Совбеза, «являются криминальными авторитетами». Правда, украинские законники забыли упомянуть, кто, когда именно и на каком основании признал этих «терпил от Зеленского» именно в качестве «криминальных авторитетов», но то такое. Ранее ведь уже обьявляли санкции против так называемых «топ-контрабандистов», и даже лишали их гражданства и замораживали счета, И тоже без каких -либо решений судов. Политическая целесообразность, знаете ли.

У граждан потерпевших из нового санкционного списка, по словам Зеленского, будут заблокированы активы, им будет запрещен въезд страну и возможность приобретения ее гражданства, а тех, кто каким-то образом все же успел просочиться внутрь, принудительно выдворят.

Кто все эти люди, как их считали и по каким таким критериям – загадка. Впрочем, украинцам уже столь привычно краснеть за свою власть, что лицо цвета спелого помидора уже считается естественным. Вот и сейчас очередное стыдобище, достойное пера сценаристов шоу «Мамахохотала» вызвало волну недоуменных комментариев.

Во-первых, удивил сам подход: мол, вор в законе? Доброго пути! Это вместо вполне логичной в данном случае экстрадиции, ведь, по словам самого же Зеленского, значительная часть из санкционного списка ныне находятся за пределами Украины.

То есть судить воров в законе уже не планируют? И если так, то зачем тогда всего год назад меняли Уголовный кодекс и вводили особую ответственность именно для воров в законе, зачем вносили В УК само такое понятие? План-перехват, как всегда, результатов не дал?

Попутно выяснилось, что у законников из «95 квартала» не только юридические дефиниции, но и простые цифры не сходятся. Некоторые комментаторы, как вот одесский блогер Юрий Ткачев, не поленились и полезли в интернет. Подсчитали — и тут же прослезились.

«Слушайте, а меня одного смущает озвученная Зеленским цифра в 557 воров в законе, на которых наложат санкции? Ну, в смысле, по состоянию на 2019 год по данным «Прайм крайм» (которые именно предметно ворами в законе занимаются) их в мире всего было 444. А украинская полиция в том же году насчитала, цитирую, 15-25 воров в законе в Украине, а с теми, кто время от времени в Украину понаезжает — около 50. А тут 557, да ещё плюс 111 иностранцев», – удивляется Ткачев.

Но мы-то с вами воробьи стреляные, а потому — не удивляемся. Кто видел майдан, тот, знаете ли, в цирке не смеется.

Но это не все новации, которыми украинцев порадовало СНБО. Вчера под вечер в информпространство вылез главный по безпеке Алексей Данилов, сообщив, что СНБО утвердил концепцию кибербезопасности. В частности, теперь «трансляцию украинского ТВ будут пытаться распространять на пограничные населенные пункты, где оно не ловит». Зачем тратить деньги на то, что и так никто не смотрит (эпический телеканал «ДОМ» тому пример)? Увы, этот вопрос не ко мне. Данилову всяко виднее.

И уже совсем скоро Зеленский подпишет судьбоносный указ о создании на Украине кибервойск. Причем, принято это решение было в тайном режиме.

Цитата Данилова: «Сегодня в тайном режиме мы рассматривали вопрос создания кибервойск в нашей стране. Могу сказать, что это решение поддержано всеми 21 членами единогласно, присутствовавшими на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это. Вы узнаете от президента».

И заметьте — никакого когнитивного диссонанса. Если тайно собирались, чтобы принять тайное решение — зачем вылезать на трибуну и трепать об этом языком? Болтун- находка для шпиона!

А еще, в столь же тайном режиме приняли, цитирую «важное и фундаментальное решение относительно лекарств и вакцин», информация о котором пока не раскрывается. То есть, решение есть, но о чем оно, мы никому не расскажем.

Также ожидается скорое внесение в Раду законопроекта Зеленского об олигархах. Таких на Банковой насчитали 13. У Данилова уже набросали «черновой» вариант списка олигархов, – таких на Банковой насчитали 13 — а теперь напряженно выдумывают под него критерии. Чтобы как-то объяснить народу, почему именно 13, а не 15, и почему вот этот — олигарх, а вот тот — уже нет. Так что деолигархизация предстоит еще та.

И что то подсказывает, что нынешние политические друзья Зеленского вроде Ахметова или инспектирующего закарпатскую таможню Коли «Котлеты» Тищенко или Ильи Павлюка в этот список вряд ли попадут. Это Медведчук — олигарх. Ну, еще Коломойский, им Запад недоволен. А друзья Зеленского — честные бизнесмены.

По всему выходит, что антиолигархический закон будет направлен не на борьбу с влиянием крупного капитала на власть, а на банальное перераспределение коррупционных потоков от «неправильных» к «правильным». А кто тут правильные, определяю я сам, – как любил говаривать (правда, не относительно олигархов, а относительно евреев) шеф гитлеровской люфтваффе Герман Геринг.

Кроме того, на Банковой вдруг вспомнили о дворцах окружения Януковича в разных Конча-Заспах и Пуще-Водицах, «которыми во времена предыдущего президента начал пользоваться ряд непонятных лиц». Кстати, в этом вопросе — чистая правда. Бывший генпрокурор Пшонка не даст соврать. Зачем нужно было поднимать этот вопрос именно сейчас, когда все намародерено до нас? Думается, это дополнительная кость нищающему населению. Погружение с головой в глубины «золотого унитаза». Такое себе реалити-шоу, чтобы народ поменьше думал о хлебе и повышающихся тарифах.

Завершить хочется короткой цитатой одного киевского аналитика, как по мне, довольно емко охарактеризовавшего суть происходящего: «Зеленский сейчас одновременно воюет с судьями, олигархами, Медведчуком, Кличко и собственным избирателем. Опираясь на посольства и таких союзников как Сережа Лещенко и Коля Тищенко. Он или очень крут или очень глуп».

А вы как считаете?