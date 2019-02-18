18.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

Эксперты назвали первые подробности расследования сегодняшних взрывов в центре Донецка, которые, как ранее сообщили военные, были осуществлены путём атаки с беспилотников. Как оказалось, речь идет о трех самодельных безоболочных взрывных устройствах, обернутых в медную фольгу. Взрывы произошли в непосредственной близости от места жительства наблюдателей миссии ОБСЕ и правительственных зданий.

Об этом на официальном сайте сообщает представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взрывы произошли в 350 и 150 м от гостиницы «Парк ИНН», где находятся наблюдатели СММ ОБСЕ, и административных зданий руководства Республики.

На месте взрыва был найден фрагмент от электродетонатора ЭДПр (электродетонатор для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения)», – говорится в сообщении.

Также отмечено, что в результате взрыва пострадали объекты гражданской инфраструктуры – кровля газораспределительной станции по бул. Пушкина, 2 и два оконных блока жилого дома по ул. Кобозева, 70.