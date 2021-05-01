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01.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс
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Первые призывники в армию ДНР приняли военную присягу

Сегодня, 1 мая, в Донецке состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге военнослужащих Народной...

Сегодня, 1 мая, в Донецке состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге военнослужащих Народной милиции республики срочной службы первого призыва.

Мероприятие проходило в Донецком высшем общевойсковом командном училище, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы настоящие патриоты, понимающие, что такое долг перед Родиной. Приняв добровольное решение пройти воинскую службу и освоить военное дело, вы совершили верный мужской поступок, который заслуживает большого уважения», – сказал глава республики Денис Пушилин, обращаясь к собравшимся.

Он подчеркнул, что первый армейский призыв даст военнослужащим все необходимые умения и навыки для дальнейшей военной карьеры, службы в рядах силовых структур и других государственных органов ДНР.

По его словам, военнослужащие первого призыва через неделю примут участие в военном параде, посвященном Дню Великой Победы.

Позже в своём Telegram-канале глава ДНР подчеркнул, что сегодняшнее событие имеет историческое значение.

«На празднике было много родителей, спасибо им за достойное воспитание сыновей! Я видел радостные лица отцов и матерей, бабушек и дедушек, сестер и братьев. К чувству гордости добавилось спокойствие, когда родственники прошлись по казарме, увидели условия, в которых будут жить призывники. Скажу по своему опыту: бытовые условия, когда я служил, были несравнимо хуже», – написал Денис Пушилин.


Отметим, первый призыв на срочную военную службу граждан 1994–2003 годов рождения проходит 1 апреля по 15 июля 2021 года. Призывники будут проходить службу в течение шести месяцев.

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