Первые шаги лейбористов: Британия поставила крест на скандальном детище Бориса Джонсона

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Одним из первых официальных решений нового премьер-министра Великобритании и лидера лейбористов Кира Стармера стал отказ от скандальной программы депортации нелегальных мигрантов в Руанду, пишет Daily Mail.

«Программа по Руанде была мертва и похоронена еще до ее начала. Я не готов продолжать использовать уловки, которые не действуют», — заявил Стармер сегодня после первого заседания кабинета министров нового лейбористского правительства.

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Инициатива по отправке нелегальных мигрантов в Руанду была впервые анонсирована бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в 2022 году. Соглашение предполагало, что Лондон будет отправлять в Руанду нелегальных мигрантов, а Руанда за это получит от Лондона миллионные инвестиции для развития экономики.

Инициатива Джонсона с самого начала вызвала шквал критики в британском обществе и странах ЕС. В июне 2022 года первый авиарейс, на котором британские власти хотели выслать в Руанду 30 нелегальных мигрантов, был отменен в последний момент из-за постановления Европейского суда по правам человека.

Закон о депортации незаконно попавших на Туманный Альбион просителей убежища в Руанду стал флагманским проектом преемника Джонсона на посту Риши Сунака. Он предполагал, что таким способом удастся помешать рекордному количеству нелегалов и уничтожить бизнес контрабандистов по транспортировке людей. С 2018 года на надувных лодках через Ла-Манш в Великобританию переправилось более 120 000 человек.

Несмотря на ожесточённые споры и возражения правозащитников, Сунак всё равно пытался воплотить так называемый руандийский сценарий в жизнь и пропихнул с одобрения короля Карла Третьего соответствующий закон. Проект уже обошёлся британской казне в сотни миллионов фунтов стерлингов.

На размещение нелегальных мигрантов в гостиницах и других местах проживания правительство Великобритании ежегодно вынуждено тратить миллиарды фунтов стерлингов.