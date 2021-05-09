Первые торжества по случаю Дня Победы прошли в священном месте для Донбасса

09.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

В субботу, 8 мая, на территории мемориального комплекса «Саур-Могила» состоялся памятный митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Курган Саур-Могила – священное место Донбасса, ключевая высота, где защитники Русского мира в 2014 году повторили подвиг красноармейцев, выбивших гитлеровских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

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«Летом 1943 года здесь шли ожесточенные бои, – обратился к собравшимся глава ДНР Денис Пушилин. – Штурмуя высоту, советские войска шли буквально под стеной огня. Немецкие войска очень прочно укрепились на высоте: возвели систему дзотов, использовали авиацию, танки. Но наши предки оказались сильнее. На стене поверженного Рейхстага солдаты 5-й ударной армии, которые разгромили гитлеровские войска на Саур-Могиле, написали: «Сталинград – Саур-Могила – Варшава – Берлин!». Бои за эту высоту связали воедино две войны. И уже новая битва за Донбасс, которую вели участники ополчения, показала, что порой история повторяется. Наши бойцы ценой немыслимых усилий удерживали Саур-Могилу. За сутки на курган ложилось до 630 снарядов. Использовались «Грады», минометы, дальняя артиллерия, САУ «Нона»… Вооруженные формирования Украины хотели сровнять с землей курган, мемориал, людей. Но и здесь наши бойцы оказались сильней», – добавил Пушилин.

«Во многом удержание высоты легло в основу переломных событий, которые определили в дальнейшем ход истории двух войн. Народное ополчение повторило подвиг Красной армии. Эта земля – место нашей духовной силы и воинской славы», – подчеркнул глава ДНР.

Участники митинга под троекратный оружейный салют почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и в 2014 году.

«Мы сегодня находимся с вами на нашей священной земле, нашей Русской земле. Отмечаем с вами великие праздники, которые объединяют наш многонациональный народ. Спасибо вам огромное за вашу борьбу! Вы и сегодня находитесь на передовой Русского мира. Мы рядом с вами! Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать вас. Мы всегда будем вместе!» – сказал депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев.

Участники мероприятия возложили цветы к блоку памяти с высеченными именами воинов, погибших в районе Саур-Могилы при ее штурме в 1943 году, после чего торжественным шествие поднялось к вершине кургана, где возложили цветы к Вечному огню и могилам бойцов, погибших за независимость Донецкой Народной Республики.

Отметим, что в ходе митинга была развернута Георгиевская лента длиной 300 метров, которая вместе с копией Знамени Победы прошла путь от Дальнего Востока до Поклонной горы. В ДНР атрибуты привезли руководитель Владимирского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Валерий Малышев и федеральный руководитель поискового военно-исторического направления волонтерской роты Василий Барсуков.

Также в этот день у подножия кургана 300 юнармейцев присягнули на верность Родине. Глава ДНР поздравил их с этим событием.

«Только что вы дали присягу и, поверьте, вы ее запомните на всю жизнь. Вы присягнули своему народу и просто обязаны быть достойны своих героических предков… Наша общая мечта – жить в Большой стране, и нам предстоит в этом направлении потрудиться. Уверен, мы на вас можем опереться», – напутствовал Денис Пушилин.