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В начале 2025 года Франция поставит Украине первую партию из трех обещанных Киеву ранее самолетов Mirage 2000-5, сообщает издание LaTribune. Они будут вооружены крылатыми ракетами «Скальп» и бомбами AASM для боевых задач класса «воздух-земля».

В публикации говорится, что точное количество поставляемых Украине самолетов до сих пор никогда не оглашалась ни Елисейским дворцом, ни Министерством вооруженных сил.

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Оставшееся до первого квартала 2025 года время, по данным газеты, будет использовано для модификации самолета и обучения пилотов и механиков.

Французское министерство обороны воздержалось от каких-либо комментариев на этот счет в ответ на запрос редакции газеты La Tribune.

По данным Forbes, способные бить на расстояние до 250 километров, Mirage 2000-5 должны расширить возможности украинских Воздушных сил для глубоких ударов по российским тылам. Однако не понятно, будут ли они способны на удары «воздух-земля». На французском обслуживании истребители выполняют такие полеты с помощью радаров RDY и ракет MICA.

Однако, как предположили в издании, Украина сейчас нуждается в ударных самолетах больше, чем в дополнительных бортах для ПВО. Для ударов «воздух-воздух» Киев уже имеет истребители F-16. В то же время Mirage 2000-5 дополнят бомбардировщики Су-24, которые сейчас являются единственными в арсенале ВСУ.

В публикации отмечается, что в 2022 году Украина вступила в войну только с десятком исправных военных самолетов.

«Однако Украина унаследовала примерно 200 советских Су-24, и многие из них были все еще жизнеспособны. За 32 месяца тяжелых боев Киев потерял 18 самолетов, но благодаря непрерывной работе техников авиация фактически имеет больше бортов, чем до вторжения», – пишет Forbes.

Сколько полетов для глубоких ударов сможет осуществить авиация после формирования подразделения Mirage 2000-5, будет зависеть больше от поставок ракет. Точно не известно, сколько SCALP-EG и Storm Shadows уже было отправлено Францией и Великобританией. Также непонятно, сколько еще Киев может получить в ближайшие месяцы.

В журнале предположили, что к 2022 году британские ВВС имели менее 1000 Storm Shadows, а французские силы — менее 700 SCALP-EG. По оценке издания, Украина может получить в целом «несколько сотен».

В то же время во Франции пытаются выпускать больше ракет, добавляют авторы публикации. Производитель восстанавливает SCALP-EG, у которых закончился срок годности, для дальнейшей поставки Украине. Не исключено, что Франция получила старые ракеты от других стран и ремонтирует их для Киева.