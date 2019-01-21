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21.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Россия, Украина, Энергетика
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Первые за долгое время переговоры по газу и Украине состоятся сегодня

Сегодня вечером в Брюсселе состоятся первые за полгода переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией по газу. Об этом сообщает газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Речь будет идти о будущем украинской газотранспортной системы и транзите топлива после окончания договора между Россией и Украиной, подписанного экс-премьером Юлией Тимошенко в 2009-м году.

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Эксперты рынка прогнозируют, что грядущая встреча не принесет конкретных результатов.

«Независимый эксперт Вячеслав Мищенко отмечает, что переговоры 21 января станут «пробным шаром» для всех сторон, которые попытаются сверить позиции, и не ожидает какого-либо серьезного продвижения – особенно с учетом предстоящих выборов президента на Украине и избирательного отпуска Мароша Шефчовича, который баллотируется в президенты Словакии…

Но договариваться, по мнению господина Мищенко, придется в любом случае: даже если «Газпром» запустит свои проекты (трубопроводы в обход Украины, – ред.) в срок, у него сохранится «ощутимый дефицит мощностей» как минимум до 2022 года. Украине, добавляет эксперт, необходимо сохранить газотранспортную сеть, которую нечем будет заполнять и не на что содержать без российского транзита», – говорится в статье.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинская газотранспортная система рискует стать никому не нужной из-за своей неконкурентоспособности после строительства обходных газопроводов в Европу.

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