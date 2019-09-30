Первый адекватный. На Украине возродился телеканал «Киевская Русь»

30.09.2019, Киев, Роман Ворохтыч

Известный в первой половине 2000-х «антиоранжевый» телеканал «Киевская Русь» произвёл ребрендинг и вновь вышел в эфир практически во всех социальных пакетах кабельного ТВ Украины. По сути, это возрождение ресурса. Ведь всю эпоху Порошенко канал вынужден был крутить советские фильмы и мультфильмы, сохраняя таким образом за собой за собой частоту вещания.

Теперь «Киевская Русь» позиционирует себя как семейный и просветительский канал, пропагандирующий традиционные ценности славянской православной цивилизации. На нем появился ряд соответствующих программ.

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Заведомый хит эфира – беседы об истории и современности в программе «Артефакт» с академиком Петром Толочко.

Программа «Артефакт». Ведущие – Денис Васильев и Влад Дятлов

Политический вечерний блок (ток-шоу «На грани», аналитические дискуссии с политологами и лидерами общественного мнения) будут вести узники совести и журналисты Руслан Коцаба и Дмитрий Василец, а также молодой оппозиционный политик Иван Миглазов. Ответственный редактор ток-шоу – также пострадавший от произвола власти публицист Дмитрий Скворцов.

Представители Киевской Руси Р.Коцаба и Д Василец на форуме ОБСЕ по свободе слова в Брюсселе.

Координатор православной редакции – Дмитрий Скворцов.

Также к политической можно отнести программу популярного рэпера Тарика Незалежко. Это обзор самых острых постов топ-блогеров Украины.

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Один из клипов Тарика Незалежко.

Уникальная для украинского, если не мирового телевидения программа – «Лестница в небо». Это светский разговор о православии во всех его аспектах. «Это правда об оболганной на Украине Православной Церкви», – уточняет ведущий и авто шоу поэт и публицист Ян Таксюр.

Ян Таксюр и православная «молодёжка» перед эфиром.

Вопросы, волнующие молодёжь обсудят с гостями ведущие ток-шоу «Шах и мат» восходящая звезда русскоязычной блогосферы Василий Макаровский и журналист Мария Бузина (дочь Олеся Бузины).

Василий Макаровский и журналист Мария Бузина.

Шеф-редактор канала – один из самых популярных авторов еженедельника «2000» Елена Вавилова.

Елена Вавилова в студии.

Редакторы – также авторы еженедельника «2000» Людмила Денисенко и Роман Барашев. Режиссёр эфира – известный украинский телевизионщик Татьяна Миллер.

Ведущая Екатерина Пилкина (слева) и редактор Людмила Денисенко (справа).

В отличие от называемых оппозиционными украинских каналов NewsOne и 112, для «Киевской Руси» определение «гражданский конфликт» по отношению к войне в Донбассе – не частное мнение приглашённых гостей и авторов некоторых программ, а редакционная политика. Отсюда и главная задача канала – способствование восстановлению мира на Украине, восстановлению братских отношений между восточными славянами на основе их общего цивилизационного ядра – православия.