30.09.2019, Киев, Роман Ворохтыч
 
Киев, Политика, СМИ, Украина
Просмотров:

Первый адекватный. На Украине возродился телеканал «Киевская Русь»

Известный в первой половине 2000-х «антиоранжевый» телеканал «Киевская Русь» произвёл ребрендинг и вновь вышел в эфир практически во всех социальных пакетах кабельного ТВ Украины. По сути, это возрождение ресурса. Ведь всю эпоху Порошенко канал вынужден был крутить советские фильмы и мультфильмы, сохраняя таким образом за собой за собой частоту вещания.

Теперь «Киевская Русь» позиционирует себя как семейный и просветительский канал, пропагандирующий традиционные ценности славянской православной цивилизации. На нем появился ряд соответствующих программ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Заведомый хит эфира – беседы об истории и современности в программе «Артефакт» с академиком Петром Толочко.

Программа «Артефакт». Ведущие – Денис Васильев и Влад Дятлов

Политический вечерний блок (ток-шоу «На грани», аналитические дискуссии с политологами и лидерами общественного мнения) будут вести узники совести и журналисты Руслан Коцаба и Дмитрий Василец, а также молодой оппозиционный политик Иван Миглазов. Ответственный редактор ток-шоу – также пострадавший от произвола власти публицист Дмитрий Скворцов.

Представители Киевской Руси Р.Коцаба и Д Василец на форуме ОБСЕ по свободе слова в Брюсселе.

Координатор православной редакции – Дмитрий Скворцов.

Также к политической можно отнести программу популярного рэпера Тарика Незалежко. Это обзор самых острых постов топ-блогеров Украины.

Один из клипов Тарика Незалежко.

Уникальная для украинского, если не мирового телевидения программа – «Лестница в небо». Это светский разговор о православии во всех его аспектах. «Это правда об оболганной на Украине Православной Церкви», – уточняет ведущий и авто шоу поэт и публицист Ян Таксюр.

Ян Таксюр и православная «молодёжка» перед эфиром.

Вопросы, волнующие молодёжь обсудят с гостями ведущие ток-шоу «Шах и мат» восходящая звезда русскоязычной блогосферы Василий Макаровский и журналист Мария Бузина (дочь Олеся Бузины).

Василий Макаровский и журналист Мария Бузина.

Шеф-редактор канала – один из самых популярных авторов еженедельника «2000» Елена Вавилова.

Елена Вавилова в студии.

Редакторы  – также авторы еженедельника «2000» Людмила Денисенко и Роман Барашев. Режиссёр эфира – известный украинский телевизионщик Татьяна Миллер.

Ведущая Екатерина Пилкина (слева) и редактор Людмила Денисенко (справа).

В отличие от называемых оппозиционными украинских каналов NewsOne и 112, для «Киевской Руси» определение «гражданский конфликт» по отношению к войне в Донбассе – не частное мнение приглашённых гостей и авторов некоторых программ, а редакционная политика. Отсюда и главная задача канала – способствование восстановлению мира на Украине, восстановлению братских отношений между восточными славянами на основе их общего цивилизационного ядра – православия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть