01.09.2021 16:20 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

С сегодняшнего дня Украина запретила въезд и передвижение через свою территорию автотранспорта с государственными номерными знаками Приднестровья.

Сегодня пограничники не пустили 17 машин на приднестровских номерах, из них один большегруз, а также все одесские рейсы ОАО «Автостанций Приднестровья». Люди в Первомайске переходили границу пешком. Рейсы в Россию сохраняются, их выполняют иностранные перевозчики на своём транспорте.

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Молдавское Бюро «по реинтеграции», занимающееся отношениями с Приднестровьем, опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что иностранных представителей заблаговременно проинформировали об изменении ситуации с 1 сентября.

При этом, учитывая, что лишь около 5% автомобилистов левобережья обзавелись нейтральными номерами, а операторы, предоставляющие грузовые и пассажирские перевозки, пока не имеют доступа к их получению, молдавские власти обратились к Киеву с просьбой сохранить существующий порядок пересечения молдавско-украинской государственной границы приднестровским транспортом до 10 января 2022 года.

В начале августа президент Молдовы Майя Санду пообещала первому заместителю главы администрации президента РФ Дмитрий Козаку, что блокада вводиться не будет. В МИД Приднестровья сегодня напомнили, ранее именно власти Молдовы инициировали введение Украиной запрета для автомобилей из Приднестровья.

«Подобная мера повлечет гуманитарные и социально-экономические издержки для жителей Приднестровской Молдавской Республики, включая широкий спектр субъектов предпринимательской деятельности, и неизбежно приведет к эскалации региональной напряженности. Инициаторы таких процессов принимают на себя всю ответственность за последствия», – говорится в заявлении МИД ПМР.

МИД ПМР расценивает решение Украины как нарушающее права человека, в том числе 80 тысяч граждан Украины, живущих в Приднестровье.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко полагает, что блокада Приднестровья – это третий шаг политики, которую Украина проводит по указке США.

«Последовательность шагов четко просматривается. Без команды США этого бы не произошло. Крым заблокировали, на Донбассе до сих пор война и тоже блокада. Теперь третий шаг – Приднестровье. Игра продолжается. Антироссийский проект дальше будет действовать. То, что они творят, это геноцид. Украина превращается в фашистское государство, которое выполняет поставленные задачи. России пора занимать жесткую позицию», – заявил Журавко «ПолитНавигатору».

С ним согласен эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

«В Киеве не хотят помнить элементарные истины. Например, такую – количество может перейти в качество. И терпение может быть не вечным. Даже у России. Последствия таких украинских экспериментов могут быть разными – вплоть до потери Украиной государственности», – сказал он.

Однако украинский политолог Владимир Воля считает, что блокада Приднестровья не вызовет резкой реакции со стороны России.

«Всё выглядит так, что это инициатива Украины. Не думаю, что будут какие-то особые последствия этого запрета. Вряд ли, например, Россия введёт какие-то ограничения на транспорт с украинскими номерами, потому что экономические связи между Украиной и Россией существенны. Вообще пришедшее странно, потому что я не вижу причин для осложнение отношений между Киевом и Кишиневом», – сказал Воля.

Еще один бывший украинский депутат Василий Волга заявил, что давление Украины на Приднестровье будет усиливаться.

«Запрет на въезд в Украину машина с приднестровские номерами это, очевидно, инициатива Киева в контексте заявление президента Зеленского о том что разрыв между Украиной и Россией и далее будет увеличиваться. Соответственно, министерство иностранных дел Украины, получив такое направление, сегодня смотрит во все стороны, где можно хоть каким-либо образом отсепарироваться от «русского мира», удалиться от России. То есть разрыв каких-либо отношений сегодня приветствуются», – сказал Волга.

Политолог Денис Денисов считает, что Молдова заняла двуличную позицию и просила отсрочить начало блокады только для отвода глаз.

«Просьба Молдовы о переносе данного решения выглядит как маневр для “отвода глаз”. Следует признать, что Украина все более претендует на значимую роль в политике сдерживания России, со стороны США, что подтверждают заявления и соглашения которые сейчас звучат из Вашингтона. Теперь следует ожидать , что и в рамках конфликта на Днестре, Украина будет занимать все более активную позицию и решение о закрытии границ для автотранспопта с номерами ПМР, это только первый аккорд этой новой стратегии», – сказал Денисов.