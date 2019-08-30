Первый день диктатуры шутов, или Ховайся кто может!

30.08.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, или еще вы не поняли, что «новая общенародно избранная власть» – это не просто профанация так называемой демократии европейско-штатовского образца, но и незамысловатый вариант еле-еле закамуфлированной диктатуры самого пошлого вида? Таки нет, если у вас еще остались надежды и иллюзии на предмет того, что «…вот приехал барин, барин нас рассудит!», то я вас таки разочарую в особо циничной форме.

Вчерашняя, первая же сессия новой Верховной Рады четко и жестко расставила все по местам. Как писал один немножко чудаковатый флорентиец почти тысячу лет тому назад, – оставь надежду всяк сюда входящий! Вы только послушайте и судите сами!

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…Что наши новые слуги народа предъявили в качестве «вишенки на торте», да нет, целой банки элитной черной икры на общенародном столе? Долгожданную и всеми обещанную отмену пресловутой депутатской неприкосновенности. И — алле-оп – приняли оную легко и весело в первом же чтении. И что же это значит? Неужто то, что теперь любой мерзавец с депутатским мандатом в случае тяжких прегрешений перед людьми окажется на нарах? Да нет, любезные мои, все куда смешней и печальней…

Ведь как было раньше — чтобы «притянуть к Иисусу», сиречь, отправить на цугундер, народного избранника, надобно было получить санкцию на лишение его неприкосновенности от Рады. А учитывая то, что в прошлые времена единства и «одностайности» в нашем парламенте не было почти никогда, – потому, собственно говоря, его сейчас и разогнали, устроив досрочные перевыборы, то… каждая выдача депутата правосудию была не так уж и легка. Нет, конечно — еще как выдавали! Но… или когда оный был полным отморозком типа БЮТовца-крепостника и убийцы Лозинского, или когда парламентарий таки всех конкретно доставал всех и сразу, как геморорой на фоне расстройства желудка и кашля. Пример «героини Украины» Нади Савченко таки на виду! Была народная любимица – стала злостная террористка и злодейка №1! Причем метаморфоза случилась рекордно быстро.

Но ежели мерзавец был угоден режиму, то он мог хоть младенцев прилюдно жрать без соли. Достаточно вспомнить редчайшего негодяя Пашинского, по коему место возле параши тоскует уж который год. И даже не за то, что он был организатором провокационного расстрела пресловутой «небесной сотни», на предмет чего данных просто немеряно и всему миру они известны… Да только по одному-единственному инциденту, в коем он «всего-то» искалечил безоружного человека из наградного шпалера, в итоге, сделав жертву едва ли не преступником, и выйдя сухим из кроваво-грязной воды, сидеть бы ему долго и по заслугам.

И, скажете вы, таки что же худого в том, что теперь эта неприкосновенность будет наконец-то отменена, и депутаты станут равными всем прочим гражданам нашей теперь, таки ультра-демократической страны?

Да только одно, мой юный и доверчивый друг. То, что раньше в нашем парламенте не было однопартийного большинства, автоматически обеспечивающего принятие ЛЮБОГО решения без шума, пыли и копоти. И даже без дебатов… А значит, и решение о каре «слуги народа» требовало определенных усилий и доказательств. Да, и подкупа порой, и давления… Но теперь… к чему эти сложности и церемонии, ежели большинство однопартийно и «одностайно»?

Надобно таки победившим «слугам народа» – и кто угодно окажется за решеткой. Хоть депутат, хоть неугодный олигарх, перешедший дорогу хозяевам игры. И вовсе незачем усложнять процедуру «демократической посадки» каким-то обсуждением. Тем паче и Генпрокурор теперь свой, и шеф СБУ, и даже лютый пахан МВД Аваков — держится на личном поручительстве аж самого президента. Все ручные, все цепные,все родные.

Кстати, эта премилая возможность зависает дамокловым мечом и над теми панами-депутатами и от правящей партии, и от немногочисленной, но люто ненавидящей друг друга оппозиции. Нарушите правила игры – «пожалуйте бриться!». Причем «под Котовского», как принято на киче.

Но народ наверняка если не ликует, то хоть немного кайфует. Дескать, кончилась ваша лафа, панове неприкосновенные лица! Таки успокойтесь, злорадные вы мои и не в меру доверчивые. Ведь пока вы смаковали этот «деликатес», новая Рада уже приняла ЗА ОДИН ДЕНЬ почти сотню законопреоектов.

Сколько шкур сдерут с вас — одному Богу ведомо! И это только начало эпохи диктатуры шутов.