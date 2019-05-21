Первый день президентства Зеленского ознаменовался цирком на Банковой

21.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко устроил представление в администрации президента Украины, куда для консультаций были созваны лидеры всех парламентских политсил.

С утра Ляшко подъехал к зданию на велосипеде, где пообщался с журналистами и заявил, что планирует запустить видеотрансляцию переговоров в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы предложим господину Зеленскому, чтобы эти консультации были в прямом эфире, чтобы вся Украина видела предмет разговора, предмет дискуссии. Я очень надеюсь, что прошли те времена, когда в администрации президента Порошенко на 4-м этаже снимали часы, забирали телефон после того, как Онищенко записал разговоры с Порошенко. Я очень надеюсь, что у меня сейчас ни часы снимать не будут, ни телефон забирать не будут. И я буду иметь возможность включить прямой эфир для того, чтобы все украинцы видели открытость власти, разговор президента по поводу роспуска парламента», – заявил Ляшко.

В здании администрации Ляшко провел видеоэкскурсию, пересекся в коридоре с президентом Зеленским, но не получил одобрения на съемку, после чего охрана главы государства не пускала его в кабинет, где проходили консультации, пока главный радикал не сдал телефон.

«Я утверждаю, что на самом деле ничего не поменялось. Как было при Порошенко все закрыто, так оно и есть. От людей прячутся, правды не говорят и мешают возможности украинцам видеть то, что происходит», – заявил Ляшко.

Представления от Ляшко продлятся до момента утраты им депутатского мандата. После этого лидер «Радикальной партии» отправится работать в цирк. К такому выводу в своем блоге пришел украинский политолог Юрий Романенко.

«Ляшко приехал на Банковую на велосипеде. Готов, говорит, идти на выборы. Хочет открытости. Надеется, что совещания на Банковой будет в прямом эфире. Ну и прочий бред в стиле Ляшко. Ничего, ещё 2 месяца и будет в Конча-Заспу на велосипеде каждый день ездить. Сначала в Конча-Заспу, а потом, когда деньги закончатся, на площадь Победы, где расположен цирк, который будет основным местом работы после потери мандата…

Ляшко бегает с телефоном по АП. При Порошенко он такой смелый не был. Не было желания открыть грязные схемы, коррупцию, трансляции повести. Смелость спала крепко в Конча-Заспе. Киевский цирк с нетерпением ждёт своего героя», – написал в своем блоге Романенко.