Сразу же после известия о первом потерянном F-16 на Украине, в Сети начали множиться противоречивые версии гибели американского самолёта – и ошибка пилота, и «дружественный огонь» из системы «Патриот», и неисправность истребителя…

США специально сопровождают ЧП «белым шумом», чтобы отвлечь от имиджевого удара по НАТОвской военной технике, объясняет в авторской колонке один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

…Если Запад ещё худо-бедно смог перенести репутационные пощёчины – отсутствие обещанного эффекта на фронте от хвалёных Джавелинов, Байрактаров, Челенджеров, Леопардов, Стингеров и Патриотов, то F-16 – это уже удар по самому больному. Именно поэтому, в случае, если американский истребитель был сбит российской системой ПВО, Штаты вынуждены заметать следы. Вот почему украинская нардеп заявила, будто F-16 сбит переданным Украине американским Patriot, а, значит, Россия здесь никаких заслуг не имеет.

«Был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Марьяна Безуглая, после чего непосвящённые громадяне обвинили её в зраде.

А ещё до заявлений украинки в Wall Street Journal писали, будто F-16 потерпел крушение из-за ошибки пилота.

Итак, что же получается? Неразбериха! Кто прав, кто неправ – неясно. Зато становится ясно одно: русские не сбивали «несокрушимый» F-16, это по своей тупости сделали украинские аборигены, причём, из американского же Patriot, которым не особо умеют пользоваться, или украинский пилот просто протупил.

По крайней мере, именно в этом хотят убедить общественность. Чтобы все думали, что русские не сбивали гордость американского ВПК.

Поэтому не стоит обращать внимание на подобный шум. Это информационный громоотвод, который создаёт определённую иллюзию, что украинцы сами сбили истребитель, или пилот ошибся (по совершенной случайности во время массированного ракетного обстрела по всей Украине). Вроде как F-16 – отличная машина, да и сбит он был американским, а не российским ПВО.

К слову, судя по добытой нами информации (прикреплю соответствующую документацию), США, так или иначе, сами виноваты в данной имиджевой потере, потому что передали Киеву неликвидные истребители, которые имеют ряд технических недостатков. Они второй, третьей, а местами и четвёртой степени свежести, где могло отказать что угодно. Потому как эта партия F-16 вообще толком не проходила технических проверок.

Выходит, что версия с украинским ПВО тоже имеет право на существование, т.к. даже предположение, что у самолёта была неисправна система распознавания «свой-чужой», также выдвигалось. Но остаётся открытым вопрос, почему никто об этом не сказал сразу, и почему высокопоставленные американские военные выдвинули другую теорию крушения?

Довольно любопытно: F-16 способны нести тактическое ядерное оружие, и с точки зрения США это один из наиболее приоритетных способов доставки ТЯО в нынешнем конфликте. Поэтому на Западе уже достаточно давно разгоняют тему, что Россия настроена использовать ядерное оружие на Украине, и для них F-16 частично выступают как инструмент ядерного сдерживания. Выходит, что для США крайне важно создавать впечатление, что часть ядерного арсенала Запада неуязвима для российского ПВО. Неудивительно, что после уничтоженного на Украине F-16 американцы создали столько «белого шума» в сети и настаивают, что самолёт упал из-за тупости украинцев.

А что до говорящей головы Безуглой, которая, как видим, наговаривая на своих же, играет в пользу американцев. Давно опальная в украинских кругах Безуглая пережила множество нападков внутри страны из-за постоянной критики ВСУ. Однако почему в такой стране как Украина, всё ещё живёт, дышит и продолжает критиковать власть эта зрадница? Да всё просто. Её критика полезна американцам. За что Безуглая и ей подобные «правдорубы» получают деньги, покровительство и защиту от США.











