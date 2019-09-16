Первый гей-парад в Харькове: Содом и «Фрайкоры»

16.09.2019, Харьков, Яков Бабаевский

Итак, в минувшее выходные Харьков прошел инициацию гей-парадом. Городская власть передумала блокировать проведение марша «ХарьковПрайд» и никаких исков в суд не подавала.

Нацполиция заботливо охраняла представителей ЛГБТ, как собственных детей, жен, братьев и сестер. Было понятно: глава МВД слишком уж неровно дышит на этот марш. Его подчиненным надлежало беречь задницы участников «ХарьковПрайда» больше, чем свои. Никогда еще за последние пять лет полиция не охраняла свободу шествий и закон столь тщательно и добросовестно, как в день первого харьковского гей-парада.

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Ведь до сих пор радикалы, если хотели облить зеленкой участников первомайской демонстрации, свалить памятник, напасть на людей, празднующих День Победы, то они это делали, а полиция им почти не препятствовала. А здесь! Беспрецедентные меры по защите марша. Главный полицай области Валерий Сокуренко с энтузиазмом полезного идиота отрапортовал, что для охраны порядка задействованы нацгвардейцы, полицейский спецназ, подразделения ТОР, курсанты университета внутренних дел. Еще и квадрокоптер.

Две с половиной тысячи правоохранителей, в том числе из других областей, обеспечивали безопасность марша, к которому проявили болезненный интерес представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений.

Охраняющих было едва ли не больше, чем участников шествия. Складывалось впечатление, что будь у Авакова в подчинении (не дай Бог, конечно) морская пехота и десантно-штурмовые войска, он бы и их снарядил на защиту драгоценного гей-парада.

По итогам воскресных событий можно сказать: реформированная полиция может по спущенным с самых верхов указаниям отбыть обязательную программу, стройными рядами сопроводить марш. Но дальше — хоть трава не расти! А радикалы, в отличие от устроителей марша и полицейского руководства, надувавшего щеки, планировали не только посмотреть из-за оцепления на официальную часть, но и неофициально «пообщаться» с участниками по окончании мероприятия, в сторонке…

В воскресенье появились видеокадры, как нацики отслеживают и преследуют каких-то малолетних поборников прав ЛГБТ в тех местах, где их уже не сопровождает полиция. Вообще в колонне «ХарьковПрайда» было много молодежи. Можно только догадываться, какие наставники прививают этим малолеткам «европейские ценности». Но для грантососов, окучивающих эту молодежь, явно наступили хорошие «радужные» времена.

А вот у самих малолеток, открывающих для себя ЛГБТ-ценности, в воскресенье всё складывалось не так радужно. Некоторые из них отгребали от радикалов в разных уголках центра города. И родителям следует адресовать свои претензии не только полиции, но еще и всякой швали из Харьковской правозащитной группы (ХПГ), уверявшей, что марш будет абсолютно безопасным.

Так, адвокат ХПГ Тамила Беспалая вещала за несколько дней до марша: «На нашей стороне и национальное, и европейское законодательство. А угроза каких-то беспорядков во время шествия сильно преувеличена. В других похожих случаях полиция всегда срабатывала очень четко». Обещать ведь — не мешки ворочать…

О каких таких «других похожих случаях» говорила патентованная правозащитница, непонятно. Вряд ли – о каких-то демонстрациях трудящихся, нацменьшинств или инвалидов, отстаивающих свои права. Скорее всего, он имела в виду гей-парады в Киеве и Одессе, уже вписанные пассивными правозащитниками в свой актив.

Но у харьковских радикалов на этот счет было особое мнение. ЛГБТ-общественности на площади Свободы противостояли под своими националистическими и нацистскими знаменами организации «Правый сектор Харьковщина», «Фрайкор», «Традиция и порядок», «Орден». Бросалось в глаза демонстративное отсутствие Нацкорпуса. В кои то веки все нацисты Харькова должны подтвердить реноме, а главные наци на смотр не явились. И понимай как хочешь. Может, национальные дружинники Билецкого солидаризуются с представителями ЛГБТ и разделяют их жизненные ценности? А может, «папа Аваков» категорически запретил хулиганить в этот день?

Малодушно проигнорировав в воскресенье борьбу с гей-парадом, представители Нацкорпуса накануне получили добро на борьбу с табличками по проспекту Маршала Жукова. Они были отправлены руководством на субботник: прибивать таблички «Проспект Петра Григоренко» на домах по проспекту Маршала Жукова. Заметим, что одновременно за гей-парад и за Петра Григоренко (против Жукова) топит еще и Харьковская правозащитная группа. На ее сайте даже сообщения на эти темы соседствуют. Совпадение?

Правда, в рядах «ХарьковПрайда» засветился неизвестный долговязый нацист в радужной маске, тролливший представителей ЛГБТ-сообщества плакатом с заветными цифрами 1488 («14 числа я решил поддержать ЛГБТ. Обещаю ходить на марши до 88 лет»). Возможно, это инкогнито поучаствовал в мероприятии отдельный представитель Нацкорпуса, чтоб, с одной стороны, не ронять репутацию нацистской организации, а с другой стороны, слушаться старших товарищей и следовать аваковским установакам: толерантно отнестись к гей-параду.

Пока Нацкорпус отсиживался в кустах, более правильные наци устраивали массовые беспорядки и спорили с полицией, кто в кого первым распылил газ. Вечер перестал быть томным. К исходу дня в Шевченковский райотдел полиции было доставлено 17 нациков. По всей видимости, паковали, прежде всего, представителей «Фрайкора» и «Традиций и порядка» (в таком случае, «Правый сектор» тест на «расово правильных» нациков не прошел, а стал носителем ганьбы и зрады). По сообщению полиции, задержанные принимали участие в стычках с правоохранителями на улице Рымарской. Также сообщается, что по факту хулиганских действий относительно юноши в парке Шевченко внесены ведомости в ЕРДР по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство).

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Также отдел коммуникации полиции Харьковской области сообщает, что двое харьковчан один уроженец Ивано-Франковской области задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. А следователем Шевченковского райотдела внесены ведомости в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК. Санкция статьи предусматривает срок до пяти лет. Вот, получается, от чего уберегли взрослые дяди любимцев Арсена Борисовича Авакова из Нацкорпуса, вовремя предупредив их: не вздумайте…

Тем временем «Фрайкор» уже вывесил анонс следующей акции: на 18 сентября планируется проведение пикета «против полицейского произвола» под зданием Гланого управления нацполиции Харьковской области.