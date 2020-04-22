Первый год Зеленского – как шестой год Порошенко

22.04.2020, Киев, Сергей Устинов

21 апреля прошел ровно год с того момента, как украинский избиратель вручил президентскую булаву комедийному актеру. И хотя до юбилея еще далеко, многое уже стало понятно, и пришел черед собирать камни, делая важные, хотя и промежуточные выводы.

Оглядываясь по сторонам, читая соцсети и газеты, просматривая выпуски новостей на ТВ, нетрудно заметить, что президентом Зеленским сегодня недовольны практически все политически активные группы украинского общества. Более того, есть подозрение, что недовольны и пассивные граждане, не выходящие на митинги и не строчащие посты в фейсбуке. Просто им негде высказать свое мнение, да и навыков и привычки такой нет- люди просто работают, кормят семьи и пытаются как-то выжить в условиях набирающего обороты кризиса – которого уже по счету в истории украинской независимости.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Если проанализировать сумму общественных настроений, получается парадоксальная картина. Те, кто голосовал год назад за Порошенко, недовольны тем, что Зеленский не Петр Алексеевич. Этих людей не убеждают даже очевидные, казалось бы, вещи.

Такие, как продолжающаяся декоммунизация, заботливо перенятая новой властью от предшественников риторика «войны с Россией», так и не снятые запреты на российские фильмы и соцсети, так и не отмененный закон про мову и принятый в его развитие закон о среднем образовании, присутствие в новой власти Авакова и многочисленных «соросят», встающие грудью на защиту «активистов Майдана» от уголовного преследования чиновники новой администрации.

Несмотря на тот очевидный факт, что власть Зеленского за год не отменила ни одного из начинаний своих предшественников, приговор националистической тусовки тверд и суров: думающее желудком «быдло» избрало президентом «клоуна» и «малоросса», который окружил себя российскими агентами и давно бы сдал Украину Кремлю, если бы не стоящие на страже «красных линий» патриоты.

Более того, в глазах среднего «патриота» Зеленский и майдан – это две противоположности. Зацикленный на разнице внешних декораций «патриот» не желает видеть того очевидного факта, что Зеленский – отнюдь не Янукович, что его политика не имеет ничего общего с «реваншем донецких», что он – естественное продолжение Майдана, только в лайт-версии. Что никакой «зрады» нет и в помине, а Майдан победил, приведя к власти приказчиков своих зарубежных и внутренних спонсоров и утвердив в стране господствующую на всех уровнях либерально-националистическую идеологию, которой присягнули на верность даже встроившиеся в систему остатки регионалов.

С другой стороны, недовольны также и избиратели Зеленского. Только в отличие от «патриотов», тем, что их избранник слишком уж старается во всем походить на Порошенко, от которого они с трудом избавились год назад и думали, что навсегда.

Эти люди видят в нынешнем президенте продолжение Порошенко и возмущены «реабилитацией» экс-президента, выражающейся в том, что практически похоронены почти полтора десятка заведенных против него дел. Не нравятся избирателям Зеленского и «Слуги народа» и то, что избранная ими власть больше ориентируется на мнение и настроения проигравшей прошлой весной части общества и регулярно «подтирается» надеждами тех, кто привел ее на властный олимп своими голосами.

«За этот год Президент взял себе на службу, в парламентскую фракцию, правительство и правоохранительные органы порохоботов, чиновников Порошенко, героев Майдана, функционеров фондов Сороса и экспертов третьими странами финансируемых организаций.

В стране ничего не изменилось – ни в идеологии, ни в установлении мира, ни в образовании, ни в науке, ни в медицине, ни в экономке, ни в бизнесе, ни в правоохранительной системе. С каждым днём становится все сильнее крен к националистам, Майдану и порохоботам.

Это немного не то, за что отдали голоса 74 процента избирателей, и их не получится обмануть и переиграть. Как уже и не получится вернуться в центристскую нишу. Президент переместился с юго-востока на крайний запад», – сетует в своем блоге известный юрист Андрей Портнов.

Обманутому в своих надеждах Портнову можно посочувствовать, однако произошедшее отнюдь не беспрецедентно для всей недолгой украинской независимой истории. За прошедший год с Зеленским произошла ровно та же метаморфоза, что и с его предшественниками, большинство из которых начинали свой путь к президентскому кабинету на востоке страны, а заканчивали политической капитуляцией перед западом.

Так что нынешний хозяин Банковой в этом смысле ничуть не уникален. Единственное, что его отличает от Кучмы или Януковича – это собранный им урожай голосов и полученный кредит общественного доверия. Действительно, никому до Зеленского не удавалось так эффектно и наглядно объединить страну от Харькова до Чопа, окрасив ее в свои партийные цвета.

Однако правы те, кто указывает на то, что Зеленскому вручили не власть, а право уничтожить эту власть, сломав или тотально перезагрузив фактически изжившую себя за три десятилетия и теперь гниющую заживо политическую систему. Вот только Зеленский то ли не понял, чего от него хотели украинцы своим протестным голосованием, то ли наоборот, понял все очень хорошо, но понял также и то, что не имея ни грамотной команды, ни ясного понимания что делать, гораздо проще возглавить гниющую систему, чем ее уничтожать.

Неудивительно, что детские игры в песочнице «реформ» завершились мировой новой власти с олигархами, которые с благословения Зе-президента поделили страну на сферы влияния подобно детям лейтенанта Шмидта из советской комедии. Конечно, деньги любят тишину, только вот кладбищенская стабильность – это последнее, чего ждут от власти избиратели.

Так что новый всплеск майданной активности не за горами. Наблюдатели даже временной горизонт уточняют: как только уляжется история с пандемией и отменят наложенные карантином ограничения.

В политическом воздухе вновь запахло ожиданием перемен. Но, откровенно говоря, перспективы страны неутешительны.

«Дотрахавшаяся до Зеленского» избирательная система, похоже, достигла того дна, пробить которое уже вряд ли возможно. Устранение комедийного актера от власти не прибавит шанса на возвращение туда осточертевших народу представителей старых элит – всем этим вчерашним и позавчерашним не будет места на Украине без Зе.

Сегодня разочарованный избиратель снова оглядывается по сторонам в поисках очередного кандидата в спасители нации. Как показывает отечественный опыт, это дело нехитрое. Как говорится, были бы массы, а вожди найдутся.

Вариантов на самом деле не так много, однако ни у одного из тех персонажей, на которых общественное мнение сегодня мысленно примеряет президентскую папаху, просто нет свежих идей, как и готовности сойти с протоптанной колеи движения по заветам МВФ, Мирового банка и прочих благодетелей и «друзей Украины».