Первый иск серба к НАТО за бомбардировки обедненным ураном поступил в Брюссель

08.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Иск сербского адвоката, представляющего интересы онкобольного сербского полковника, побывавшего в Косово под бомбежками НАТО, дошел до штаб-квартиры Альянса в Брюсселе.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Адвокат полковника Войска Югославии, который 210 дней пробыл в Косово, в том числе и под бомбардировками НАТО, сейчас лечится от рака, перенес три операции и ежемесячно тратит четыре тысячи евро на лекарства – Срджан Алексич, подавший иск против НАТО в январе текущего года, сообщил, что тот достиг штаб-квартиры Североатлантического альянса. И в скором времени будет известно, примут ли там этот иск или отклонят.

«Никто больше не может остановить этот процесс, приговоры в пользу солдат в Италии (служивших в Косово в составе оккупационных сил KFOR и также получивших онкологию – ред.) сломали лед, теперь нас зовут на помощь из Чехии, их солдаты, которые были в Косово и Метохии, тоже заболели, – рассказывает Алексич. – Мы очень скоро ожидаем ответа из Брюсселя, иск был немедленно переведен на английский язык. 25 марта Высший суд направил иск через министерство в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО. Суд обязал ответчика вынести решение в течение 30 дней после, получив иск, мы посмотрим, будут ли они оспаривать или принимать иск. Если они откажутся, Высший суд Белграда может вынести вердикт без них».

В подготовке иска Алексичу помогал юрист из Рима Анджело Тарталья , который первым в мире доказал причинно-следственную связь между обедненным ураном и раком. Теперь, как член Коллегии адвокатов Ниша, Тарталья прибывает во вторник в Сербию, чтобы помочь составить план дальнейшей борьбы за справедливость и компенсации жертвам бомбардировки Союзной Республики Югославия.

Журналисты поинтересовались у Алексича, почему был подан только один иск, хотя изначально шла речь о том, что от трех до пяти тысяч человек готовы были присоединиться к инициативе адвоката.

«Только по этому делу нам пришлось заплатить судебный сбор в размере 75 тысяч динаров. У нас вообще проблема с судебными издержками, у Тартальи в Италии такой проблемы нет, их суд освободил людей от налогов. Те, кто защищал нашу страну, простые солдаты или офицеры, которые сегодня болеют, лечение им обходится им от одной тысячи до двух тысяч евро в месяц. Им нужно заплатить гонорар за судебный процесс, гонорар за решение, экспертизу. Они не могут начать тяжбу без нескольких тысяч евро, а откуда взять эти деньги?», – ответил Алексич.

При этом адвокат отметил, что в его пользу имеются более 200 вердиктов итальянских судов, один приговор Суда по правам человека в Страсбурге, а также доказательства Всемирной организации здравоохранения, в которых было определено, что определенные типы от радиации вызывают рак.

«Тарталья сказал мне, что мы попросим минимум 100 тысяч евро. Миллион евро – это тоже нормально, как компенсация за смерть, раны, страдания. Они стали причиной этого, и поэтому им придется платить», – добавил адвокат, отметив, что у подобных исков нет срока давности.