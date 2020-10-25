Первый настоящий предвыборный скандал произошел в Молдове

25.10.2020, Москва, Елена Острякова

За неделю до президентских выборов в Молдове, наконец, случился первый резонансный скандал. Показательно, что он произошел вовсе не по линии: условно пророссийский действующий президент Игорь Додон – лидер прозападной оппозиции Майя Санду.

Провокацию в своем родном городе Фалешты устроил спойлер Додона мэр самого русскоязычного молдавского города Бельцы Ренато Усатый. Он сорвал встречу Додона с избирателями.

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Демарш Усатого был обречен на провал, поскольку к Додону пришел его фанатский клуб. Зал встречал президента стоя и скандируя «браво», женщины вручали цветы.

Поэтому, когда под сценой в окружении нескольких сторонников появился Усатый с предложением устроить дебаты, аудитории это не понравилось. Альтернативному кандидату кричали «позор» и «провокатор». Сам Додон обозвал конкурента «клоуном» и призвал не допускать подобных людей к власти.

Под сценой началась толкотня. Встречу пришлось свернуть. Фанаты Додона продолжали высказывать Усатому претензии, даже когда тот вышел на улицу.

Спойлер пригрозил приходить на каждую встречу президента с избирателями, но уже через несколько часов передумал. Дело в том, что сегодня же сам Усатый встречался с избирателями в Гагаузии, тоже русскоязычном регионе. В городе Комрат сторонники Додона принялись засвистывать и закрикивать конкурента своего кандидата и бросили под ноги разорванную в клочья агитационную продукцию Усатого.

Хотя Додон с Усатым и делят одну электоральную поляну, скандал, как ни странно, не подорвет их позиции, а наоборот укрепит обоих. Конфликт может растрясти избирателей, настроенных в целом очень пассивно, и заставит их прийти на участки.

На западном молдавском фланге тоже не все гладко. Там конкурентом Санду выступает ее бывший партнер по блоку ACUM Андрей Нэстасе. Соратники разошлись после неудачного опыта совместной работы в коалиционном правительстве в прошлом году.

Но скандалов там не происходит. Так, вялые интервью. Поэтому не вполне понятно, кто же выйдет на майдан, анонсированный директором СВР РФ Сергеем Нарышкиным. Разве что подъедут политики из Европы. Пока только они переживают из-за якобы готовящейся фальсификации на выборах и активно агитируют за Санду.