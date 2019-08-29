Первый негр в Раде выбрал самую унизительную для себя роль

29.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Чемпион мира по борьбе Жан Беленюк, ставший депутатом Верховной рады по спискам партии «Слуга народа», не верит в засилье правых радикалов на Украине.

Об этом он пишет в своем блоге, опубликовав свою фотографию в сессионном зале украинского парламента.

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«Украинцы! Покажите эту фотографию всем, кто настойчиво утверждает о засилье праворадикальных сил в Украине!», – призвал Беленюк.

В свою очередь один из лидеров украинской организации «Боротьба» Сергей Киричук, из-за преследований постмайданного режима вынужденный выехать в Германию, назвал спортсмена «главным разочарованием сегодняшнего дня» Жан Беленюк.

«Первый темнокожий депутат в истории мог бы сделать очень много для борьбы с расизмом, дискриминацией, предрассудками. А как спортсмен и чемпион он мог бы начать кампанию борьбы с расизмом и насилием на стадионах, ибо такого кромешного ада, как на украинских аренах нет нигде в Европе. Вместо этого Жан написал, что его присутствие в Раде, является доказательством отсутствия крайне правых сил в Украине. Выбрав себе самую унизительную роль из всех возможных», – отметил Киричук на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее в украинских СМИ предлагали воспользоваться опытом расистов ЮАР и создать на территории Донбасса резервации для неблагонадежного населения.

Кроме того, на киевском стадионе «Олимпийский» не исключили создание отдельного сектора для темнокожих болельщиков.

Также в 72-страничном документе, который опубликовало израильское министерство по делам диаспоры, Украина названа лидером постсоветского пространства по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, святынь и общинных институтов.

Примечательно, что сам Беленюк прежде говорил, что вышиванки и «Слава Украине» стали прикрытием насилия и грабежей. Также он критиковал Порошенко и выступал против войны в Донбассе, а также поставил под сомнение украинскую независимость.