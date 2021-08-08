Первый номер «Яблока» не смог ответить на вопрос «Чей Крым?»

08.08.2021, Ростов-на-Дону, Сергей Рулев

Александр Рябчук, возглавивший избирательный список либеральной партии «Яблоко» в Ростове, отказался отвечать на вопрос «Чей Крым?», который ему настойчиво задавал блогер и репортер Сергей Рулев, пришедший на встречу с новоиспеченным политиком.

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Рябчук в 2020 году был признан лучшим учителем в Ростове на Дону, однако вскоре засветился на уличных беспорядках в Москве в поддержку Алексея Навального, что оказалось несовместимо с дальнейшей работой в системе образования, в итоге навальнисту пришлось сменить статус на репетитора по истории.

Когда Рулев прибыл на запланированную встречу кандидата в российский парламент от Ростовской области с избирателями и партийным активом, либералы тут же принялись советовать Рябчуку «игнорировать провокатора».

В итоге местный предводитель «Яблока», отворачиваясь и увиливая, так и не смог четко ответить на вопрос о том, признает ли он законное воссоединение России с Крымом.

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«Мне ещё предстоит задать вопросы руководству управления образования города Ростова о том, как подобные персонажи могли ранее получить статус лучшего учителя года», – прокомментировал Рулев.

В целом, по его мнению, местное отделение «Яблока» на выборах в Ростове ждет полный крах.

«На встречу пришли три старушки-завсегдатайницы судов и три крашеных ЛГБТ-шницы из подготовительной группы. Именно столько народа поддерживает политику «Яблока» и их политических лидеров», – считает Рулев.