Первый поезд с украинским зерном прибыл в Литву. На Западе обещают – он не станет последним

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Новости Украины

Первый грузовой поезд, заполненный украинским зерном, доехал до Литвы. Маршрут для этого поезда был проложен в объезд Белоруссии и в обход российской блокады морских портов в Черном и Азовском морях. Об этом сообщает издание Delfi.

Сообщается, что краинское зерно через территорию Польши прибыло на станцию Шештокай. В процессе перевозки приняли участие две железнодорожные компании – польская Lotos Kolej довезла груз из Украины в Литву, а с польской границы в Шештокай движение зернового поезда обеспечит литовская LTG Cargo.

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Затем украинское зерно отправится в порт Клайпеда, где будет перегружено на суда.

Представитель LTG Лаура Габрилавичюте заверила, что первый поезд не останется последним. По ее словам, в Литву на этой неделе приедут еще несколько грузовых поездов из Украины.

«Мы планируем доставить два поезда с сельскохозяйственной продукцией (масло, кукуруза, зерно), заказанные LTG Cargo в Украину», – отметила Габрилавичюте.

Вместе с тем, пропускная способность украинских железных дорог, загруженных поставками для ВСУ, существенно ниже, чем традиционный морской путь. Так что поставки по суше не только существенно удлиняют логистическое плечо, но и удорожают транспортировку, делая украинское зерно более дорогим и менее конкурентоспособным по сравнению с российским.