«Первый пошел». Азаров объяснил, почему мэр Чернигова назвал НАТО «фигней»

Новости Украины

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал НАТО организацией, которая не сможет защитить Украину.

Об этом он заявил, выступая перед депутатами во время очередной сессии горсовета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Атрошенко также вспомнил, как НАТО бомбил Югославию, пытаясь навязать «демократические ценности».

«Сегодня мы говорим о НАТО, что нам нужно вступить в НАТО. Да фигня это все. Это абсолютно неэффективная, как неоднократно подтверждалось, какой-то, условно говоря, клуб. Кого он защитил в последнее время, на кого нападала Америка или Россия, кого защитило НАТО? Никого. Бомбило Югославию в свое время, в центре Европы, наносило авиаудары, устанавливая демократию. Что, авиаударами демократия устанавливается?», – сказал мэр.

«Другие точки, где была позиция НАТО? Россия творит, что хочет – Крым забрала, провела какой-то референдум, выборы. Какие действия НАТО? Донбасс, скажем так, при участии, если не прямого, то опосредованного России. И какие действия НАТО? Эффективно это? Нет», – заявил Атрошенко.

Позже в своем блоге он пояснил, что поддерживает курс в Евросоюз, но считает, что НАТО недостаточно помогает Украине:

«Пока наши ребята гибнут от рук агрессора, политики годами обсуждают вступление Украины в НАТО. Потому и реакция была соответствующей. А для всех политиков, спекулирующих на подобных вопросах, скажу: Россия – агрессор, Крым и Донбасс – это Украина. Нам нужно не мантры о НАТО повторять, а требовать от наших партнеров того же НАТО, ООН, ОБСЕ реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе», – отметил черниговский градоначальник.

По мнению одесского политика Вячеслава Азарова, высказывания Атрошенко могут свидетельствовать о том, что во власти начались проблемы и это лишь первое свидетельство того, как в стране стали отказываться от евроатлантического курса.

«Первый пошел. Мэр Чернигова Атрошенко на сессии горсовета раскритиковал евроатлантический курс Украины и НАТО, как военный блок, заявил, что Альянс никого не может защитить. Учитывая бурную политическую карьеру мэра через «Нашу Украину» в «Партию регионов» и «Блок Порошенко», можно считать его тяжеловесом, который просто так болтать не станет. Значит, какие-то сквозняки начали гулять в высших коридорах власти, и Атрошенко посчитал данный момент самым удачным, чтобы легко срубить популярности», – полагает Азаров.