Первый пошел: Российский Крым признан в Киеве

08.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Карта с российским Крымом демонстрировалась на автостанции «Выдубичи» в Киеве, что вызвало возмущение украинских националистов, которые уже готовят обращение в СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба организации «Сокол» – молодежного крыла правой украинской партии «Свобода».

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«Сегодня стало известно, что на столичной автостанции Выдубичи администрация считает и представляет Крым как территорию РФ.

Так, табло у касс автостанции показывает карту Московии вместе с территорией Крыма.

Мы мобилизовались, чтобы поставить администрации очевидные вопросы, что, в результате увиденного, возникли у каждого адекватного украинца, ведь это является посягательством на территориальную целостность Украины.

В СБУ будет направлено депутатское обращение», – говорится в сообщении «Сокола».