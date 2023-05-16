Первый пошел: в Киеве не повезло американскому ЗРК «Пэтриот»

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Российское министерство обороны подтвердило, что в ходе сегодняшнего удара по Киеву был уничтожен американский ЗРК «Пэтриот».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в официальном заявлении российского оборонного ведомства.

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«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», – заявило Минобороны РФ.

При этом в ВСУ, как сообщал «ПолитНавигатор», уверяют, что сбили все ракеты, из которых шесть – «Кинжал».

Кроек того, в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки поражено семь крылатых ракет британского производства Storm Shadow.

Российский военный телеграм-канал «Образ будущего» объясняет, почему офис президента Украины назвал удар по Киеву минувшей ночью самым плотным за последнее время.

«В Киеве и Киевской области ночью уничтожены: – батарея Patriot, – механизированная инфраструктура к установке ПРО, – две батареи Iris T. Удар был нанесен в три этапа с ложными целями. 70% ложных целей и до 55% дронов-камикадзе были уничтожены. Но затем три гиперзвуковые ракеты «Кинжал» нанесли точное огневое поражение», – пишет паблик.

Утверждается, что «перехваты ракет «Калибр» составили до 38%».

«Акция имела серьезное сдерживающее значение. Так как идти в контрнаступление с голой жопой некошерно. ПВО и ПРО Украины нанесен значительный ущерб, материальные потери составляют до $120 млн. Один пуск «Калибров» и «Кинжалов» по данным целям превышает $75 млн, но уровень ущерба и военная перспектива существенно превосходят эти расходы. Бонус. Также ночью в Днепропетровской области уничтожена установка HIMARS», – утверждает «Образ будущего».

Более сдержан в своих оценках военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

«Судя по одному из роликов, российские войска могли поразить пусковую установку — в одном из мест работы ЗРК сразу после выпуска всего боекомплекта происходит мощный взрыв. Украинская сторона, как и прежде, заявляет о том, что сбила все снаряды, включая гиперзвуковые снаряды «Кинжал», однако это не подтверждают кадры с места происшествия — в Соломенском районе произошло несколько мощных взрывов. Кроме того, как минимум две американские противоракеты от Patriot сбились с курса и упали где-то в городской застройке», – пишет «Рыбарь».

Эффективность работы российских ракет косвенно подтвердил и поддерживающий украинских националистов юрист Андрей Смолий.

«12 часов дня. А где реакция правоохранителей на подонков, которые ночью выкладывали работу ПВО? Где выведенные в наручниках рускомировские блохеры, так хотевшие набрать подписчиков?», – возмущается Смолий.