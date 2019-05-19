«Первый пошёл!»: Сербский Патриархат официально отказался признавать украинский раскол
Ни одна из 15 поместных Православных Церквей мира не признала «Святейшую церковь Украины» («СЦУ»), созданную Экуменическим (т.н. Константинопольским) Патриархатом (чья каноничность поставлена под вопрос Синодом РПЦ). При этом о непризнании «СЦУ» заявляли по отдельности предстоятели или Синоды большинства автокефальных Церквей. Но впервые данную структуру официально отказался признавать высший орган управления поместной Церкви – собор Сербского Патриархата.
«Самая большая проблема Православной Церкви сегодня – это раскол на Украине и неудачная попытка Константинопольского Патриархата решить проблему «на коленках», односторонне, без диалога с канонической церковью на Украине и с Русской православной церковью в целом и без всеправославного обсуждения, – говорится в постановлении Собора. – В этом отношении Собор подтверждает: наша Церковь не признает вновь созданную псевдоцерковную структуру во главе с гражданами Денисенко и Думенко, и пребывает в литургическом и каноническом общении исключительно с канонической Украинской Православной Церковью во главе с Его Блаженством митрополитом Онуфрием».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Сербский Патриарх Ириней, архиерейский Собор, Синод, пресс-служба Сербской Церкви не раз уже выступали с самыми жёсткими заявлениями в отношении вторжения Экуменического патриархата в Украину – на каноническую территорию РПЦ. Но данное послание сделано от имени всей полноты данной поместной Церкви.
Заявление собора СПЦ тем весомее, что вышло в тот момент, когда Экуменический Патриархат пытается шантажировать сербов признанием т.н. Македонской Церкви – раскольничьей структуры, действующей на канонической территории Сербской Православной Церкви в Македонии.
В качестве намёка на возможность ответных шагов можно воспринимать решение Собора о награждении орденом СПЦ архиепископа Димитрия, до недавнего времени предстоятеля архиепископии Константинопольского Патриархата в США. С ним связывают свои надежды сторонники автокефалии Американской архиепископии. Недовольство архиеп. Димитрием не раз высказывал Варфоломей.
Следует также отметить, что в дни проведения Собора со священноначалием СПЦ во главе с Патриархом Иринеем встретился предстоятель Кипрской Церкви архиепископ Хризостом. Другие предстоятели Церквей греческой традиции – Иерусалимской, Александрийской, Антиохийской, Элладской и Албанской – приняли предложение Кипрского предстоятеля взять на себя роль посредника в улаживании конфликта между Стамбулом и Москвой. Поэтому заявление Сербской Церкви – более чем определённый сигнал «греческому Православию» о том, что Белград – на стороне Москвы. И никакие компромиссы тут неуместны.
Тот же месседж, был послан и Болгарской Православной Церкви, склоняющейся к признанию «Македонской церкви». Следующий визит архиепископа Критского намечен в Софию. И он, очевидно, передаст Болгарскому Патриарху Неофиту, что Сербская Церковь не собирается разменивать «украинский вопрос» на «македонский вопрос».
Впрочем, и Болгарская Церковь не давала поводов к подозрению её в поддержке Варфоломея. А после ставшей явной грызни между упомянутыми в заявлении Сербской Церкви «господами Денисенко и Думенко», вероятность признания «СЦУ» и вовсе стремится к нулю.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.