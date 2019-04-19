Первый президент Украины призвал к прямым переговорам с Москвой

19.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинское руководство должно выйти на прямые переговоры с Российской Федерацией.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего гаранта государства, для начала Украина и Россия должны выставить базисные пункты своих переговоров, а после этого к ним могут присоединиться международные посредники.

«Я думаю, сначала нужно провести разговор друг с другом, прямые переговоры. Это уже можно определить, я думаю, можно найти место – это не будет ни в России, ни в Украине. Может, в той же Белоруссии, можно в Польше, скажем. Можно найти страны, которые близки к нам границами и немного историей, и провести такие переговоры. Когда будут наработаны первые шаги, планы, тогда уже можно сесть за широкое обсуждение, тогда должны присоединиться те страны, которые вершат мировую политику», – заявил Кравчук.

Он также отметил, что без нормализации отношений с РФ Украина обречена на вечное противостояние и колоссальные затраты на армию.

«Не нужно делать ситуацию геройской для Украины. Власть хочет сделать ее геройской, что «прочь от России», «прощай, немытая» и так далее. Есть Россия, а есть Кремль, мы же должны как-то это отличать. Есть политики, а есть Россия. Я не говорю, что завтра мы должны обниматься и целоваться с Россией, мы должны научиться жить с Россией, у нас две тысячи границы с Россией, километров, как можно иметь такого вооруженного до зубов, имеющего вторую армию в мире, соседа, не налаживая с ним элементарных отношений.

Нельзя – если мы этого не сделаем, мы будем все время работать на оборону, на войну. Это же колоссальные затраты. Мы должны укреплять войска, строить новую армию, думать о европейских стандартах, все это надо делать. Но забывать о том, что отношения должны постепенно переходить в плоскость не братства, не дружбы, а нормальных отношений, прекращения войны и установления нормальных, прежде всего экономических, отношений», – заявил Кравчук.