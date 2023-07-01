Первый приход: Конопляные «технопарки» накроют Украину

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Первый в мире конопляный технопарк создан… конечно на Украине. Самостийная не остановилась на создании аграрной супердержавы, как ей пророчил один из американских послов, а уже находится на пути аграрной конопляной супердержавы.

Пионер и зачинщик этого будущего Украины – бывший мэр Глухова Мишель Терещенко, потомок эмигрантов из Российской империи, вернувшийся из Франции в 2002 году на родину предков. Идеально подходящий по всем параметрам для Украины – во-первых, по его заверениям, он отпрыск той самой известной династии дворян-предпринимателей и меценатов. Во-вторых, – зовут Мишель, что очень по-европейски. В-третьих, назвал индустриальный парк как-то очень по-каннабисному – «ma’Rijany Hemp».

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И от анонсирования создания индустриально-конопляного парка на Житомирщине в феврале этого года, прошло всего месяца 4, а уже есть результаты!

«Хорошее начало для ma’Rijany Hemp индустриального парка», – написал Терещенко в соцсетях, опубликовав свою фотографию на фоне конопляного поля.

Вот это ноу-хау! Технопарки на Украине просто вырастают в родючем черноземе!

Более того, еще снег не сошел, а в конце марта Терещенко заключил первый контракт на производство конопли для текстильного волокна с компанией Champs-Elysees, которая обрабатывает 10 000 га земли на Житомирщине. Наверное, это ещё один технопарк.

Областная администрация согласилась содействовать Мишелю Терещенко в этом проекте.

Заявленный объем инвестиций – $5 млн.

Планы у мсье Терещенко серьезные – нужны около $2 млн на реконструкцию завода, на приобретение специальной техники – ещё примерно $1,5 млн, на организацию работы и закупку семян – еще $1 млн.

Конечно, конопля – товар нужный. Это же сырье для производства льняных тканей, масла и много чего ещё. Судя по энтузиазму и текущей ситуации в стране, это «что-то еще» и является основной специализацией. Мишель явно что-то недоговаривает: он заявляет, что в 2018 году Терещенко продал свой бизнес по выращиванию льна и конопли бельгийскому партнеру. В то же время он заявлял, что инвестировал в производство 1,5 млн евро. И в сентябре 2022 года на Украине изобрели новый сорт конопли: из них можно делать порох, канаты и бронежилеты.

Похоже, Мишель спутал технический и медицинский сорта. А впрочем, пусть выращивает.

Так всем будет веселей, особенно тем, кто будет носить конопляные бронежилеты.