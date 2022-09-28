«Первый раз вижу такую операцию Запада»: ветеран ЦРУ про Украину

28.09.2022  17:51 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Спецоперация, Спецслужбы, США, Украина
Новости Украины

Спецслужбы Запада ведут самую массированную информационную операцию в истории.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший главный региональный аналитик ЦРУ по делам Центральной Америки, экс-заместитель директора по вопросам транспортной безопасности, поддержки антитеррористических тренировок и специальных операций в Государственном департаменте по контртерроризму Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецслужбы Запада ведут самую массированную информационную операцию в истории. Об этом в эфире интернет-канала...

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По мнению Джонсона, они смогли при помощи СМИ и соцсетей убедить население в необходимости поддержки Украины.

«Меня самого потрясает, что могли рассчитывать на это, но, тем не менее, там действительно верили, что не только Украина может выстоять, но она может и обеспечить противодействие, и даже продвинуться в сторону России. Почему они так думали, хотя за восемь лет они даже Донбасс не смогли взять, украинцы»,- сказал бывший ЦРУшник.

«Нужно признать, что идет скрытая компания, в том числе, проводимая ЦРУ, в том числе проводимая МИ6 и другими спецслужбами, которая идет в полной синхронизации с социальными медиа – «Твиттер», «Фейсбук» и основные традиционные медиа вроде телевидения, радио, интернета.

В общем, промывают людям мозги до такой степени, что, естественно, они верят всему этому. Я родился в 55-м году и ничего подобного в своей жизни не испытывал. В первый раз я вижу масштаб таких операций», – заявил Джонсон.

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